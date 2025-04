Duda oskarża rząd o prowokacje i chamstwo. Wplata w to rocznicę śmierci JP II

„Myślę, że w ramach rozpaczliwej próby odwrócenia uwagi opinii publicznej od fiaska 'kampanii anty-migracyjnej' premiera Tuska i jego rządu, mamy dzisiaj do czynienia od rana z festiwalem prowokacji chamstwem” – napisał prezydent Andrzej Duda na platformie X, odnosząc się m.in. do utarczek między Romanem Giertychem a Jarosławem Kaczyńskim w Sejmie.

Duda uderza w rząd Tuska. Pisze o pamięci o Janie Pawle II

„To planowa próba zmiany tematu i przykrycia porażki ale także zepsucia nastroju i dobrych emocji związanych z 20 rocznicą odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. Nie dajcie się! Nie pozwólcie sobie odebrać tego co ważne i przeniknięte Dobrem!” – grzmiał Andrzej Duda.

Wpis prezydenta wywołał burzę w sieci – dla jednych to obrona wartości i upomnienie się o duchowe dziedzictwo papieża Polaka, dla innych – wykorzystanie rocznicy do ataku politycznego. W obozie rządzącym nie brakuje głosów, że to sam prezydent próbuje spolityzować rocznicowe obchody.

Giertych kontra Kaczyński

Podczas posiedzenia Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań między prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim, a posłem Koalicji Obywatelskiej, Romanem Giertychem.

Kaczyński oskarżył Giertycha o doprowadzenie do śmierci Barbary Skrzypek poprzez „haniebne przesłuchanie”. Później nazwał go „głównym sadystą”. W odpowiedzi Giertych zwrócił się do Kaczyńskiego per „Jarku”, co spotkało się z ripostą prezesa PiS: „Nie jestem z tobą na 'ty', łobuzie!”.

Dwie narracje: duchowe obchody i napięcia polityczne

Choć 2 kwietnia 2025 roku miał być dniem modlitwy, zadumy i wspomnień o Janie Pawle II, jego 20. rocznica śmierci przypadła w momencie wyjątkowego napięcia społeczno-politycznego. W tle toczy się zażarta debata o politykę migracyjną rządu Donalda Tuska i działania służb granicznych, co wywołało kontrowersje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Niektórzy komentatorzy wskazują, że rząd Tuska zmaga się z utrzymaniem społecznego poparcia dla restrykcyjnych decyzji granicznych, w tym planów czasowego zawieszenia prawa do azylu. Równocześnie, w dniu rocznicy papieża Polaka, opozycja oskarża koalicję rządzącą o próbę „zawłaszczenia świętości” i ignorowania roli Jana Pawła II w historii Polski.

Duchowy wymiar. Polska pamięta o papieżu

Pomimo politycznych napięć, w wielu miastach w Polsce odbyły się uroczystości poświęcone św. Janowi Pawłowi II. Największe wydarzenia miały miejsce w Warszawie, Krakowie i Wadowicach – rodzinnej miejscowości Karola Wojtyły.

W stolicy mszę świętą w archikatedrze warszawskiej odprawiono w obecności duchownych, władz miasta i wiernych. Po liturgii zaprezentowano oratorium „14 Encyklik”, które muzycznie ukazuje duchowy dorobek papieża. Z kolei Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało społeczną akcję „Zobacz osobę”, poruszającą temat godności każdego człowieka w duchu nauczania papieskiego.

W Krakowie, jak co roku, odbyła się Akademicka Droga Krzyżowa. Wierni przeszli ulicami miasta z Kolegiaty św. Anny pod słynne Okno Papieskie, gdzie wyświetlono mapping pt. „Życie”. Również w Sanktuarium św. Jana Pawła II celebrowano mszę i debatowano na konferencji zatytułowanej „Nadzieja zawieść nie może”.

Wadowice. Powrót do źródeł

W Wadowicach – miejscu narodzin papieża – obchody miały szczególny, osobisty charakter. O godzinie 12:00 w bazylice Ofiarowania NMP mszę odprawił biskup Sławomir Oder – ten sam, który prowadził proces kanonizacyjny papieża. O godzinie 21:37, dokładnie w godzinie śmierci Ojca Świętego, zebrani odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego pod oknem Domu Rodzinnego Jana Pawła II.

