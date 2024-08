Tajemnicze zaginięcie Jowity Zielińskiej. W sprawie pojawił się nowy, przykry wątek

Chociaż rodzina i bliscy 30-latki robią wszystko, aby ją odnaleźć, nadal nie ma żadnego przełomu. – Jestem pewna, że ona nie zniknęła z własnej woli. Gdyby chciała się od nas wyprowadzić, w każdej chwili mogła to zrobić. Żyliśmy zgodnie, jesteśmy rodziną. Wszystko było w porządku, jeszcze zapytała, czy ma grób umyć – podkreśliła teściowa Jowity Zielińskiej.

Kobieta zdradziła, że w sprawie pojawił się jednak nowy, bardzo przykry wątek. Do domu 30-latki przyszło pocztą zawiadomienie o wypowiedzeniu z pracy. - Jest to dla nas oburzające i bolesne, bo zaledwie kilka dni przed nadejściem wypowiedzenia, zadzwonił do mnie szef Jowity i poprosił o świadczenie, że zaginęła i sprawa jest zgłoszona na policję. Mówił, że robi porządek w papierach – opowiadała pani Małgorzata. Teściowa zaginionej zaznaczyła, że nie widziała niczego podejrzanego w tym, że coś takiego napiszę i się zgodziłam. – Nie spodziewałam się, że będzie to miało taki skutek – dodała.