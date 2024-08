Tajemniczy obiekt nad Polską. Hołownia: Mogła to być anomalia meteorologiczna

W poniedziałek nad ranem polską granicę w przestrzeni powietrznej przekroczył niezidentyfikowany obiekt. Leciał on kilkanaście minut – prędkością 100 km/h – pokonując trasę ok. 25 km. Poszukiwania przedmiotu cały czas trwają, na wysokości gminy Tyszowce (województwo lubelskie), na której terenie najprawdopodobniej spadła bezzałogowa maszyna.

Marszałek Sejmu w poniedziałek wieczorem był gościem programu „Kropka nad i”. – Mówiło się, że „być może jest to dron”, ale z tego, co wiem, ministerstwo obrony nie wyklucza żadnej z ewentualności. Te poszukiwania trwały będą do skutku – albo do wykluczenia takiej przyczyny – poinformował lider Polski 2050.

Nowe informacje. Jaki konkretnie dron mógł spaść na terytorium Polski?

RMF FM w poniedziałek wieczorem podało, że konkretny teren, gdzie wylądować mogła maszyna, został określony przez wojskowych. Teraz patrole – wspierane z powietrza przez śmigłowiec – szukają obiektu, który oficjalnie nie został zidentyfikowany.

Dziennikarze skontaktowali się z podpułkownikiem Jackiem Goryszewskim – szefem wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił zbrojnych – który powiedział, że wojsko bierze pod uwagę także scenariusz, w którym jednostka zawróciła na terytorium Ukrainy po tym, gdy przekroczyła granicę Polski.

Istniała możliwość zestrzelenia obiektu, ale najpierw trzeba było ostatecznie potwierdzić, z czym do czynienia mieli żołnierze. – Ostatecznej identyfikacji nie było z uwagi na warunki pogodowe – zaznaczyłrzecznik prasowy DORSZ.

„Wojskowi twierdzą nieoficjalnie, że najpewniej to rosyjski dron kamikadze Shahed [irański bezzałogowy statek powietrzny – red.]” – podaje nieoficjalnie rozgłośnia RMF FM.

Cezary Tomczyk ws. incydentu wskazał na atak w Ukrainie

Wcześniej, w rozmowie z TVN24, wiceszef MON, w kontekście incydentu, mówił o ataku na Ukrainę. Objął on 10 regionów, w tym obwód lwowski. – Mówię tutaj o napadzie powietrznym – strategiczne bombowce już nad ranem zostały poderwane – wskazał wiceszef resortu obrony. Dodał, że Polska w linii prostej od Lwowa jest oddalona o ok. 100 kilometrów.

Tajemniczy obiekt wleciał do Polski. Wojsko: Byliśmy gotowi do zestrzelenia