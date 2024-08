PiS straci miliony? Szef PKW zabrał głos

Państwowa Komisja Wyborcza w czwartek po raz kolejny przeanalizuje wydatki Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2024 roku.

W przypadku najwyżej kary za nieprawidłowości PiS może stracić 75 proc. z 26 mln zł subwencji. Co warto zaznaczyć, wcześniejsze dwa posiedzenia PKW odroczono.

Przed spotkaniem PKW jej przewodniczący Sylwester Marciniak pojawił się na krótkiej konferencji prasowej.

– Zapowiada się bardzo gorący dzień, nie tylko ze względu na temperaturę – rozpoczął. Dodał, że komisja stanęła "w ogniu medialnym", pomimo że nie ma obecnie żadnych wyborów.

PiS straci miliony?

Maksymalny wymiar kary, który może nałożyć PKW za niepoprawne sprawozdanie finansowe, to obcięcie o 75 proc. wynoszącej blisko 26 mln złotych rocznie subwencji oraz obcięcie o 75 proc. dotacji zwracającej około 40 mln złotych wydanych przez partię na kampanię. Wtedy do budżetu partii wpływałoby rocznie zaledwie około 6,5 mln złotych.

Z drugiej strony minimum nieprawidłowości, aby PKW odrzuciło sprawozdanie finansowe, wynosi 1 proc. całości wydatków partii na kampanię. W tym przypadku to około 400 tys. złotych. Próg ten – zdaniem rozmówcy Onetu – został bez najmniejszych wątpliwości przekroczony, na co komisja ma posiadać dokumenty. Nie został on jednak przekroczony na tyle, na ile szacują to europosłowie KO.