Polka złożyła wniosek do Zełenskiego ws. Wołynia. To pierwsza taka inicjatywa

Karolina Romanowska jest założycielką stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Polka postanowiła złożyć prywatny wniosek o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Sporządzone przez nią pismo trafiło do Wołodymyra Zełenskiego oraz ukraińskiego IPN.

Kobieta tłumaczy, że podczas rzezi wołyńskiej we wsi Ugły, która miała miejsce 12 maja 1943 roku, zamordowanych zostało 18 członków jej rodziny. – Na pewno więc jest to dla mnie też osobista misja, żeby ekshumacje na Wołyniu odblokować. Zwłaszcza że żyją jeszcze wciąż te osoby, które tam się urodziły, i chciałyby przed swoją śmiercią godnie pożegnać bliskich – tłumaczyła.

Chce ekshumacji ofiar Wołynia. Złożyła pismo do Zełenskiego

Założycielka stowarzyszenia podkreśliła, że „stara się o ekshumację nie tylko Polaków pomordowanych, ale także Ukraińców, którzy razem z Polakami również zginęli z rąk Ukraińskiej Powstańczej Armii”. – Polski rząd i polski IPN niejednokrotnie składały takie wnioski, próbowały i za każdym razem dostawały odmowę. Z tego, co wiem, to jeden z pierwszych tego typu wniosków złożony przez osobę prywatną – wyjaśniła.

Według Polki w naszym społeczeństwie coraz bardziej narasta frustracja związana z tematem Wołynia. -Powstały w naszym społeczeństwie pewne oczekiwania. Skoro wyciągamy rękę do Ukraińców w takim momencie jak wojna, to i chcielibyśmy, by Ukraińcy w końcu zobaczyli nasz ból. Zrozumieli pragnienie, by godnie pochować bliskich – skomentowała.

Rosja wykorzysta propagandowo temat Wołynia?

W opinii Karoliny Romanowskiej „każdy człowiek powinien mieć prawo do godnego pochówku a Ukraina nie powinna się w kwestii Wołynia oglądać na to, jak Rosja wykorzysta ten temat”. – Na rozwiązanie pewnych problemów, które są wykorzystywane, by skłócać nasze narody, zawsze powinien być czas. Zwłaszcza że widać, że w polskim narodzie narasta frustracja związana z tematem Wołynia – powiedziała dodając, że rozwiązanie kwestii wołyńskiej to jedyny sposób, by odebrać paliwo propagandowe Rosji.

Czytaj też:

Polacy zrzucą się na lekcje historii dla dzieci z Ukrainy? Józefaciuk zabrał głosCzytaj też:

Polska będzie zestrzeliwać drony nad terytorium Ukrainy? Tego chce Sikorski