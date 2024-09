Jak przygotować się na podtopienia? RCB wyjaśnia

Do Polski zbliża się niż genueński, który przyniesie nawalne, ulewne opady deszczu. Sytuacja jest poważna, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do 11 województw. Służby znajdują się w gotowości i apelują do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń i niezbliżanie się do wezbranych rzek. Meteolorodzy przewidują podtopienia, możliwe są również lokalne powodzie błyskawiczne.

Najgorsza sytuacja ma panować w województwie dolnośląskim, gdzie spodziewane są największe opady. Alert dotyczy także 10 innych regionów:

śląskiego

lubuskiego

małopolskiego

opolskiego

podkarpackiego

lubelskiego

świętokrzyskiego

mazowieckiego

łódzkiego

IMGW ostrzega przed burzami trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami trzeciego stopnia w województwie dolnośląskim. Oznaczają one poważne zagrożenie dla mieszkańców i mogą przynieść bardzo duże szkody. W związku z sytuacją pogodową rozesłane zostały specjalne komunikaty do mieszkańców z prośbą o zgromadzenie zapasów żywności.

Jak przygotować się na podtopienia?

Niebezpieczna sytuacja pogodowa powinna zmobilizować mieszkańców zagrożonych regionów do współpracy ze służbami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by w pierwszej kolejności śledzić komunikaty pogodowe, a w drugiej zaopiekować się dziećmi i osobami starszymi, by wszyscy znali ewentualne drogi ewakuacji.

RCB apeluje również, by zabezpieczyć dokumenty osobiste, pieniądze, akty własności domów i inne ważne dokumenty, a także by przenieść wszystkie kosztowne rzeczy do miejsc wyżej położonych.

