Druga śmiertelna ofiara powodzi? Zwłoki mężczyzny w rejonie potoku w Bielsku-Białej

W rejonie mostu nad potokiem w Gościnnej Dolinie znaleziono zwłoki mężczyzny – podał portal biala.pl. Bielscy policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności śmierci 42-latka. Zaginiony był poszukiwany przez rodzinę. Jego ciało znaleziono w godzinach porannych.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza policji pod nadzorem prokuratora. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej prokurator Paweł Nikiel skomentował, że zgodnie ze wstępnymi ustaleniami biegłego „mężczyzna utonął, ale ostateczną przyczynę zgonu ustali sekcja zwłok”. To prawdopodobnie druga śmiertelna ofiara powodzi.

Bielsko-Biała. Ciało 42-latka w rejonie mostu nad potokiem w Gościnnej Dolinie

Pojawiły się również informacje, że 42-latek mógł wracać w nocy do domu i próbował przekroczyć potok. Mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, do którego mógł przyczynić się silny nurt rzeczki występujący po trwających w ostatnich dniach opadach.

O pierwszej śmiertelnej ofierze powodzi poinformował w niedzielę rano Donald Tusk. Premier wizytuje tereny najbardziej dotknięte przez żywioł. O godz. 7.00 uczestniczył w Kłodzku w odprawie ze służbami, które niosą pomoc mieszkańcom. W walkę z żywiołem zaangażowane są m.in. władze państwowe, samorządowcy, strażacy, żołnierze i policjanci. Zmobilizowane zostały również śmigłowce, w tym helikopter Black Hawk ze zdolnościami ratowniczymi.

Powiat kłodzki. Pierwszy stwierdzony zgon przez utonięcie

– Mamy pierwszy stwierdzony zgon przez utonięcie w powiecie kłodzkim. Ponawiam apel, żeby w miejscach zagrożonych wykonywać polecenia służb, nie wyobrażam sobie, żebyśmy używali środków przymusu bezpośredniego – podkreślał szef rządu. Jak się potem okazało, do zgonu doszło w miejscowości Krosnowice. Na razie nie wiadomo jakie był okoliczności i przyczyny śmierci.

