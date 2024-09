Polska wystąpi o pomoc europejską. Donald Tusk: Nie zostawimy nikogo samemu sobie

„Zleciłem ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister do spraw Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

„Teraz? Czechy już ponad tydzień temu skierowały wojsko i wszystkie służby i ustaliły plan. Pan w tym czasie kłamał, że zagrożenie jest małe lub przesadnie alarmujące, a teraz, teraz fotografuje się Pan tam ‘gdzie trzeba’ i pisze jakieś głupoty o obecności i solidarności” – odpowiedział mu Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Donald Tusk: Kto może, niech pomaga, kto nie może, niech nie przeszkadza

Wcześniej premier zaznaczył, że „teraz liczy się tylko pomoc ludziom zagrożonym powodzią i działanie państwa”. „Kto może, niech pomaga, kto nie może, niech nie przeszkadza. Polityka musi ustąpić miejsca solidarności” – zaznaczył Tusk.

Pismo do Komisji o jak najszybsze uruchomienie unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności skierował europoseł Łukasz Kohut. „Potrzeba nam środków, sprzętu i wsparcia w walce z żywiołem. Nie ma czasu do stracenia, informacje płynące od służb budzą niepokój. Wielu ludzi już potrzebuje pomocy. Działajmy wspólnie. Każdy w swoim obszarze, róbmy co w naszej mocy” – skomentował polityk KO.

Łukasz Kohut skierował pismo do Komisji ws. unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

Kohut udostępnił również treść dokumentu. „Ostatnie dni nieprzerwanych opadów deszczu doprowadziły do krytycznej sytuacji w wielu regionach Polski. Województwa śląskie, dolnośląskie oraz opolskie obecnie borykają się z poważnymi powodziami. Wiele osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a mienie zostało poważnie zniszczone” – czytamy na wstępie.





„Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został stworzony w celu udostępniania wspólnych zasobów w odpowiedzi na katastrofy, dlatego Unia Europejska ma obowiązek podjąć działania. W związku z obecną sytuacją europejskie zasoby muszą zostać uruchomione jak najszybciej, a ścisła współpraca między władzami krajowymi i lokalnymi jest niezbędna” – podkreślił europoseł Koalicji Obywatelskiej. Kohut wezwał do natychmiastowego działania.

