Przerwali wały przeciwpowodziowe. Prokuratura wszczyna śledztwo

Od kilku dni południowo-zachodnia Polska zmaga się ze skutkami powodzi. Tylko w ciągu ostatniej doby aż na 76 stacjach przekroczone były stany alarmowe. Na kolejnych 40 odnotowano stany ostrzegawcze. Dramatyczna sytuacja jest m.in. w Głuchołazach oraz Kłodzku. Żywioł nie ominął także Jeleniej Góry. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać okolice jednego z centrów handlowych, które znalazły się pod wodą – od Podwala, poprzez Osiedle Robotnicze, w kierunku ulicy Grunwaldzkiej zalewane były już całe rejony centrum miasta.

Szczęśliwie sytuację udało się opanować. – Jesteśmy już po tych najtrudniejszych chwilach. Praktycznie na wszystkich rzekach na wszystkich zbiornikach suchych, czyli Cieplice i Sobieszów, woda opada. Powoli też opadają wody na rzekach przede wszystkich na Bobrze, co pozwoli nam na rozpoczęcie prac porządkowych – powiedział w poniedziałek 16 września Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry

facebook

We wtorek 17 września jeleniogórska Prokuratura Rejonowa poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie przerwania w Jeleniej Górze – Cieplicach wałów przeciwpowodziowych poprzez wykopanie, przy użyciu koparki, przepustu w wale przeciwpowodziowym, co sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo zalania ulicy Sobieszowskiej i znajdujących się w pobliżu zabudowań. Do incydentu miało dojść 15 września.

Rzeczniczka prasowa Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że aktualnie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, pod nadzorem prokuratora, wykonują oględziny miejsca, w którym przerwano wał i ustalani są świadkowie tego zdarzenia.