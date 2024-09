Kaczyński zganił Tuska ws. powodzi. „Zderzenie z rzeczywistością"

„Po wielu dniach apeli i próśb poszkodowanych mieszkańców Tusk wreszcie zauważył, że propaganda sukcesu i opowieści o dobrze działającym rządzie w dobie kryzysu nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością" – w taki sposób Jarosław Kaczyński postanowił odnieść się do informacji przekazanych podczas posiedzenia sztabu kryzysowego.

Jarosław Kaczyński o powodzi w Polsce. Zganił Donalda Tuska

Prezes PiS dodał też, że od wielu dni apelował do premiera o „zwiększenie zaangażowania państwa w pomoc nie tylko po tragedii i powodzi” oraz o „działania prewencyjne, po to, by uchronić setki tysięcy ludzi przed utratą dobytku lub w niektórych przypadkach nawet życia".

Kaczyński uważa, że jego apele były bagatelizowane, a dziś konieczne jest przygotowanie konkretnej pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych „domów, szkół, szpitali, miast i miasteczek”.

Prezes PiS postanowił przypomnieć, że jego ugrupowanie przygotowało „pakiet konkretnych rozwiązań ustawowych do uchwalenia, obejmujący wsparcie dla pracowników, przedsiębiorców, samorządów oraz rolników". Przekazał też, że w biurach Prawa i Sprawiedliwości (podobnie jak w innych instytucjach – przyp. red.) prowadzona jest zbiórka produktów pierwszej potrzeby dla powodzian.

Ustawa „powodziowa” PiS

W poniedziałek posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali projekt ustawy, który zakłada pomoc ofiarom kataklizmu. Zakłada m.in. finansowanie odbudowy zniszczonych budynków z budżetu państwa i wsparcie dla poszkodowanych przedsiębiorców. Zaapelowali też do premiera o szybkie zwołanie posiedzenia Sejmu.

Premier: Będziemy odpowiednio mocno naciskać KE

Podczas spotkania w sztabie kryzysowym Donald Tusk przyznał, że „przestał się łudzić", że rezerwa w wysokości 1 mld zł wystarczy na pokrycie strat spowodowanych powodzią. Jego zdaniem kwota ta wystarczy jedynie na doraźne działania. Dodał jednak, że już teraz rząd dysponuje kwotą 2 mld zł, a w planach jest dodatkowa pomoc ze strony UE.

– Nadal będę mobilizował inne kraje, które też padły ofiarą powodzi, żebyśmy odpowiednio mocno nacisnęli na KE – zapewnił premier.

