Były minister wraca do rządu. Pomoże powodzianom

W piątek podczas porannego sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk zapowiedział m.in. pomoc dla rolników, nad którą pracuje właściwy do tego resort. – To nie wydaje się priorytetem, ale chcę uspokoić zaniepokojonych rolników, którzy też ponieśli straty.

Zdradził, że zostanie też przedstawiony pełnomocnik rządu ds. odbudowy. – Będzie to ogrom zadań przekraczający możliwości poszczególnych resortów – wyjaśnił.

Kilka godzin później ujawnił jego nazwisko. To Marcin Kierwiński, obecny europoseł i były minister, który zrzeknie się mandatu i ponownie wejdzie do rządu.

– Zadanie jest gigantyczne, będziemy musieli mądrze i szybko rozdysponować miliardy złotych tak, aby trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne – mówił Tusk. Do wykonania tego zadania szukał kogoś, kto ma wykształcenie techniczne i jest doświadczonym politykiem.

– Taka osoba nasunęła mi się od razu. Problem polegał na tym, że jest eurodeputowanym od trzech miesięcy, ale na pierwszy znak przyjechał tutaj (do Nowej Soli – red.). Powiedział, że jest do dyspozycji, kiedy mu powiedziałem, że trzeba złożyć mandat – podkreślił premier.

Dodał, że "większość, która dostaje się do europarlamentu, nie myśli o tym, żeby po trzech miesiącach składać mandat i tracić różne przyjemne rzeczy związane z wyjściem tam".

- A tu po 15 minutach otrzymałem odpowiedź, że jest gotowy także do złożenia mandatu eurodeputowanego, czyli będzie członkiem rządu odpowiedzialnym za ten program odbudowy – zaznaczył premier.