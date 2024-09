Morawiecki wbija szpilę Domańskiemu. Poszło o wsparcie dla powodzian

„Ruszyliśmy z projektem wsparcia zakupu kas fiskalnych dla przedsiębiorców, którzy w wyniku powodzi stracili możliwość prowadzenia biznesu. Wsparcie wyniesie do 2000 zł" – poinformował w serwisie X szef resortu finansów, Andrzej Domański, przypominając o rządowych inicjatywach, które mają pomóc osobom poszkodowanym przez skutki powodzi.

Przypomnijmy, że poza wsparciem do zakupu kas fiskalnych, rząd wprowadził także zasiłki do 10 tys. zł na bieżące wydatki, do 100 tys. zł na remonty budynków gospodarczych i do 200 tys. zł na remonty domów i mieszkań.

W ramach pakietu dla biznesu przedsiębiorcy mogą wystąpić o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych.

Wpis Domańskiego skomentował w niewybredny sposób były premier Mateusz Morawiecki, który na swoim profilu w portalu X napisał:

„Ludzie stracili dorobek życia, potrzebują błyskawicznej, realnej pomocy. Tarcza antypowodziowa i środki na kontach ludzi powinny być uruchomione w 24 godziny, a im w głowie kasy fiskalne."

Szef rządu z czasów PiS nie musiał długo czekać na odpowiedź Borysa Budki z KO, który wbił mu szpilę, nawiązując do licznych afer za czasów jego rządu:

„Pandemia – wały na maseczkach i respiratorach. Wojna w Ukrainie – wały na agregatach. Kryzys energetyczny – wały na kolumbijskim węglu. Proszę skorzystać z szansy i po prostu milczeć. Nawet hipokryzja ma swoje granice."

Inni komentujący w swoich wypowiedziach albo ganili, albo starali się wspierać byłego premiera. W komentarzach pojawiło się jednak sporo nawiązań i memów do zdjęcia Mateusza Morawieckiego z młotem pneumatycznym, które stało się hitem w sieci.