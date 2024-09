Dramat zwierząt w Jaworze. Brodziły w odchodach, uratowali je sąsiedzi

Mieszkanka Jawora wyjechała do Niemiec, zostawiając swojego psa, kota i chomika bez jedzenia, wody i opieki. Jak informuje „TVP Info", zwierzęta spędziły w zamkniętym mieszkaniu dwa tygodnie.

Zwierzaki uratowano dzięki pomocy sąsiadów. To właśnie oni poinformowali miejscowe Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami o sytuacji. Ostatecznie udało się uwolnić zwierzęta w asyście policji.

– Zwierzęta były wychudzone, bardzo brudne, chodziły po własnych odchodach. Przetrwały, bo wrzucano im karmę przez uchylone okno – powiedziała podkom. Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w rozmowie z portalem tvp.info.

Właścicielka zwierząt, mieszkająca w centrum miejscowości, dwa tygodnie wcześniej wyjechała za granicę, zostawiając swojego psa, kota i chomika na pastwę losu.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zgłoszenia, słyszeli zza drzwi szczekanie psa, jednak nikt im nie otworzył. Również próby skontaktowania się z właścicielką lub jej rodziną nie przyniosły efektu. Podjęto więc decyzję o wejściu do środka bez ich pomocy i obecności w asyście policji i straży pożarnej.

facebook

– Wewnątrz panował bałagan, a na podłodze znajdowały się zwierzęce odchody. W jednym z pomieszczeń znajdował się pies, kot i chomik, w pustym pojemniku. Zwierzęta były wychudzone, bardzo brudne, chodziły po własnych odchodach. Nie było misek z wodą ani jedzeniem – relacjonuje podkom. Kluczyńska.

Sąsiedzi próbowali dokarmiać zwierzęta, wrzucając karmę przez uchylone okno. Możliwe, że gdyby nie ich pomoc, czworonogi nie przetrwałyby tak długiego czasu bez jedzenia.

Po interwencji zwierzęta przewieziono do przytuliska, gdzie otrzymały potrzebną pomoc. Właścicielce zwierząt grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Pewne jest również, że zwierzęta nigdy do niej nie wrócą.