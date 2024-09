Sojusznicy pomogą w operacji Feniks w Polsce. Tusk: Dobro wraca

– Wczoraj o godzinie 12:00 rozpoczęliśmy operację Feniks mającą na celu odbudowę i powrót do normalności. To, co postawił za zadanie pan premier Wojskom Obrony Terytorialne, wojskom inżynieryjnym, wojskom operacyjnym, to jest odbudowa infrastruktury na poziomie jeszcze lepszym, niż została zniszczona – przekazał we wtorek na otwartym posiedzeniu rządu Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Operacja Feniks planowana jest do końca tego roku. – Jeżeli trzeba będzie ją przedłużyć, to ją przedłużymy. Żołnierze będą obecni na terenach zagrożonych i dotkniętych powodzią do momentu, kiedy skutki powodzi nie zostaną usunięte – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sojusznicy będą pomagać Polsce w operacji Feniks

Koszt operacji Feniks szacowany jest na około 175 milionów złotych. Przez cały czas wydzielonych będzie do niej nie mniej niż 5 tys. żołnierzy. Aktualnie bierze w niej udział 26 tys. mundurowych.

– Mamy bardzo liczne sygnały od naszych sojuszników i partnerów z NATO i Unii Europejskiej. Ostatnie, które spływają, to są sygnały z Turcji i z Niemiec. Szczególnie chcą wysłać zespoły inżynieryjne do odbudowy dróg i mostów. To jest wyraz solidarności, którą Polska zawsze okazywała państwom w potrzebie – dodał wicepremier.

Na słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza zareagował premier Donald Tusk. – Dziękuję za te przykłady międzynarodowej solidarności. Dobro wraca w różnych sytuacjach, w różnej postaci. Pomagaliśmy Turkom, pomagaliśmy Szwedom, pomagaliśmy Grekom. Teraz my będziemy korzystać z tych ofert pomocy – zapowiedział.

