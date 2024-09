Ziobro zabiera głos. Składa zawiadomienie

W ostatnich dniach szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka podała, że do organu wpłynęła opinia biegłego, na mocy której będzie możliwe wezwanie Zbigniewa Ziobry przed komisję. Poinformowała również o dacie – 14 października.

„Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał” – skomentował później te doniesienia były prokurator generalny (za pośrednictwem platformy X).

O sprawę tę ponownie zapytano go dzień później – na antenie TV Republika. Lider Suwerennej Polski powiedział, że jest to „ciąg dalszy zleconej przez Donalda Tuska politycznej hucpy”.

Zbigniew Ziobro zapowiada kroki prawne. "Grozi za to 10 lat"

W czwartek w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości ponownie wrócił do tematu. Tym razem ujawnił decyzję o podjęciu kroków prawnych.

"Składam zawiadomienie o przestępstwie ujawnienia tajemnicy lekarskiej, a także przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa podległych Donaldowi Tuskowi, motywowanego korzyściami osobistymi i politycznymi. Grozi za to 10 lat! Ujawnienie opinii biegłego, w tym pominięcie w niej istotnych badań i informacji o przebytej bardzo ciężkiej operacji, to poza kryminalnym przestępstwem, również celowa manipulacja opinią publiczną, na temat stanu mojego zdrowia i przebiegu leczenia złośliwego nowotworu" – napisał.

Według niego "Tusk próbuje przykryć prawdziwe rozmiary tragicznej powodzi i śmierć wielu osób, za co ponosi odpowiedzialność".

twitter

Kaleta i Ozdoba o stanie Ziobry

W obronie Ziobry stanęli politycy Suwerennej Polski. Jacek Ozdoba i Sebastian Kaleta zorganizowali konferencję prasową w Sejmie. Europoseł odniósł się do wypowiedzi szefowej komisji ds. Pegasusa Magdaleny Sroki i zapowiedzi wezwania Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie. Ozdoba zarzucił posłance, że ta nie zna przepisów i się „kompromituje”. Przytoczył przepisy ustawy i sposób, w jaki powinien zostać zbadany były minister sprawiedliwości. Zdaniem Ozdoby opinia została wydana na wątpliwej podstawie prawnej.

– Lekarze mówią wyraźnie, że aktywność publiczna Zbigniewa Ziobry w formie realizacji mandatu poselskiego w takiej formie jak my to robimy codziennie, jest dla jego powrotu do zdrowia bardzo, ale to bardzo niewskazana – podkreślił Kaleta. Polityk Suwerennej Polski zaznaczył, że jego partyjny lider „każdego dnia wkłada potężny wysiłek, żeby wrócić do zdrowia”.

Czytaj też:

Ziobro ostro o decyzji PKW. Uderzył w TuskaCzytaj też:

Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. „Czekamy na wyniki obrazowe”