Spięcie w Sejmie. Hartwich do Kaczyńskiego: Pan mnie kiedyś całował po rękach

– Szanowni rodzice, którzy protestowaliście na zimnych kafelkach w Sejmie apelując o podwyższenie renty socjalnej. Możemy podziękować rządowi za pomoc dla 130 tysięcy osób – podkreśliła w Sejmie Iwona Hartiwch.

Posłanka KO skomentowała w ten sposób fakt, że Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Zmiany mają pozwolić na wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.



– Wiem, że dla prawej strony to jest niewiarygodne, że można jednak pomóc. Chcę podziękować Donaldowi Tuskowi... – powiedziała Iwona Hartiwch z sejmowej mównicy. Parlamentarzystka nie zdołała jednak dokończyć swojej wypowiedzi, ponieważ przerwały jej okrzyki z ław poselskich. – Możecie się śmiać w tym momencie, sami sobie wystawiacie wizytówkę. Zwrócę się także do Jarosława Kaczyńskiego: Pan mnie kiedyś całował po rękach. Niech pan sobie zapamięta taki wzór matematyczny: 130 tysięcy osób to znacznie więcej niż zero – grzmiała posłanka KO.



