Niecodzienna scena na ulicach Zakopanego wprawiła turystów i mieszkańców w osłupienie. Doprowadziła także do chwilowego wstrzymania ruchu. Wszystko z powodu dwóch jeleni, którzy w pełni sezonu rykowiska, stoczyły ze sobą pojedynek w samym centrum miasta – przy ulicy Jagiellońskiej.

Nietypowa „walka” w centrum Zakopanego. Turyści przecierali oczy ze zdumienia

Do sieci trafiły nagrania, na których widać niespodziewane zachowanie zwierząt. Filmiki robią prawdziwą furorę. Pojawiło się pod nimi mnóstwo komentarzy. „Kiedy z ziomkiem macie tylko jedna zniżkę na basen”; „pewnie o miejsce parkingowe”; „idę o zakład, że poszło o kobietę”; „walczą o nocleg na sylwestra” – żartowali internauci pod nagraniami opublikowanymi w mediach społecznościowych.

Część osób była jednak wyraźnie zaniepokojona całą sytuacją. „Powinno się zawiadomić służby, które mogłyby się tym zająć, gdy szczepią się rogami ciężko jest im później z tego wyjść i zazwyczaj umierają”; „w lesie są to naturalne zachowania, ale kiedy wychodzą do ludzi i nie mogą się odczepić oraz wziąć rozpędu to już jest wołanie o pomoc, bo poroże się zakleszczyło”; „normalne to jest uderzanie głowami a nie szarpanie i szuranie nimi po asfalcie” – czytamy.

Zakopane. Przyrodnik o nietypowym zachowaniu jeleni



Do sprawy odniósł się przyrodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dr Tomasz Skrzydłowski przyznał, że widok walczących jeleni na środku ruchliwej ulicy, to jest dość duże zaskoczenie.

– Teraz jest czas rykowiska, które niebawem się skończy. Byki w tym czasie starają się odstraszać potencjalnych rywali, ale rzadko zdarza się, żeby dochodziło do walki, nawet w warunkach naturalnych, a to, że walczą w środku miasta na ulicy, to w ogóle sytuacja abstrakcyjna – komentował.

