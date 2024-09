Ważny komunikat dotyczący wód Odry. Władze rozesłały alert RCB

Z niedzielnych alertów RCB możemy dowiedzieć się, że woda w Odrze obecnie nie nadaje się nie tylko do spożycia, ale i innych czynności.

Alert RCB przypomina o unikaniu wody z Odry

„Uwaga! Zakaz korzystania z wód Odry. Dotyczy on: picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb” – czytamy w ostrzeżeniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało taki komunikat do odbiorców na terenie powiatów: myśliborskiego, gryfińskiego, polickiego, goleniowskiego oraz miasta Szczecin.

Wojewoda zachodniopomorski zakaz korzystania z wód Odry, jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego wprowadził już w piątek 27 września. Jak podkreślał, w regionie wiąże się to z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

W województwie obowiązuje też zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych, lotów bezzałogowych statków powietrznych nad korytem Odry, żeglugi na Odrze oraz amatorskiego połowu ryb w Odrze i jeziorze Portowym. Wszystkie te obostrzenia mają związek z poziomem wody na Odrze oraz obawą przed powodzią, jak na Dolnym Śląsku.

W niedzielę na wodowskazie w Gozdowicach poziom wody wynosił 565 cm przy stanie alarmowym 500 cm. W Bieliku stan ten wynosił 641 cm, co oznacza przekroczenie poziomu alarmowego aż o 91 cm. Do tej pory region szczęśliwie unikał jednak poważniejszych zdarzeń powodziowych.

Zanieczyszczenia Odry także przy granicy z Czechami

W połowie września zalana została Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Ostrawie. Doszło do tego, gdy napierająca woda z Opawy doprowadziła do powstania wyrwy w wale przeciwpowodziowym przy Odrze. Obecnie zanieczyszczenia z obiektu trafiają do wody, a następnie przepływają przez granicę.

Oczyszczalnia pozostanie nieaktywna przez dłuższy czas. Oznacza to, że ścieki będą wpływać prosto do Odry. Czeskie media podają, że część obiektu zacznie częściowo pełnić swoje funkcje dopiero za około trzy miesiące. Jeśli chodzi o proces biologicznego oczyszczania ścieków, to nastąpi to dopiero za około sześć miesięcy, już w roku 2025.

