„Biała księga powodzi”. Morawiecki przedstawił raport i propozycje PiS

W sobotę 28 września poseł Mateusz Morawiecki przedstawił i mówił w skrócie zawartość „Białej księgi powodzi”. To dokument, który Prawo i Sprawiedliwość sporządziło w ramach podsumowania działań rządu w trakcie tegorocznej powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Całość podzielona została na 6 sekcji.

„Biała księga powodzi”

– Pokazanie tego, co tutaj w dużym stopniu już wybrzmiało, czyli uśpienie czujności, brak przygotowania na nadejście tej wielkiej wody i tutaj odpowiednie kalendarium, które jest zbudowane po to, żeby nikt o tym nie zapomniał i na bazie tego można było wyciągać wnioski – zaczął wymieniać były premier. – Druga sekcja to złe zarządzanie w trakcie przepływów fali powodziowej i spóźniona reakcja dot. zalanych miast, wsi. O tym też tutaj już była mowa – zaznaczył.

– Trzecia to chaos informacyjny i brak podstawowych informacji dla zagrożonych mieszkańców. Wiemy doskonale, że po tych fałszywych komunikatach, po tych błędach komunikacyjnych rozpętało się piekło i ciężko było zapanować nad tym, ponieważ doprowadziło to do demobilizacji służb, działania po stronie samorządów i w związku z tym zdemobilizowało również ludzi – kontynuował.

– Czwarty punkt to brak wsparcia mieszkańców borykających się ze skutkami powodzi po zejściu wody i brak tarczy dla powodzian. Realnej tarczy dla powodzian, takiej jakich wiele stosowaliśmy w przypadku kataklizmów, które dotknęło naszą ojczyznę w ostatnich latach – podkreślał polityk opozycji.

– Sekcja piąta to działania w zakresie blokowania inwestycji przeciwpowodziowych. To też musi zostać bardzo dokładnie przeanalizowane. I osłabianie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – dodawał Mateusz Morawiecki.

Propozycje PiS dla powodzian

– Działania proponowane z powodzią przez PiS, przez nas, to zaproponowana już ustawa, która została skierowana do Sejmu, bardzo szybko i to my mobilizowaliśmy rządzących do tego, żeby oni realizowali swoje propozycje.

Wśród pomysłów, wyróżniono 8 głównych punktów:

Tarcza Finansowa PFR dla firm dotkniętych skutkami powodzi, która ochroni miejsca pracy

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców do końca 2024 r.

Dopłata do utraconych dochodów dla rolników

Program Inwestycji Strategicznych – 25 mld zł na odbudowę dróg, szkół i mostów

Popowodziowa ulga podatkowa – kwota wolna 60 tys. zł dla powodzian

Fundusz Odbudowy Domów – 100% pokrycia kosztów ich odtworzenia przez państwo

Ekspresowe wsparcie – jednorazowy przelew w kwocie 24 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego, które ucierpiało w powodzi

Inwestycje w dodatkowe zbiorniki i instalacje przeciwpowodziowe

„Jesteśmy gotowi procedować te rozwiązania w trybie natychmiastowym. Wszystko po to, by tysiące powodzian, zmagających się z ogromną życiową tragedią, otrzymało prawdziwe wsparcie ze strony państwa polskiego” – czytamy w raporcie PiS.

„Biała Księga powodzi ma na celu uświadomienie, o jakiej skali błędów, niedopatrzeń i lekceważenia zagrożenia przez władzę mówimy. Jej nadrzędny cel jest jeden – chaos powodziowy, do którego doszło w połowie września, nigdy więcej nie ma prawa się powtórzyć. Państwo musi mieć mechanizmy, które uratują życie, zdrowie i dobytek Polaków przy wezbraniu wód. Jesteśmy gotowi, by w tej kwestii odłożyć na bok wszystkie spory polityczne” – przekonywali autorzy dokumentu.

