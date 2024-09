Sceny jak z gangsterskiego filmu koło Łodzi. Są nowe informacje służb

W sobotę 28 września około godziny 19 w miejscowości Lubowidza w gminie Dmosin koło Łodzi doszło do tragedii. 39-letni mężczyzna, który jechał samochodem marki mercedes, doprowadził do zderzenia z toyotą. Drugim autem podróżował 49-latk oraz kobieta i dwoje dzieci. - W wyniku wypadku toyota dachowała, a następnie kierujący nią mężczyzna wyszedł z samochodu i zaczął uciekać. Kierujący mercedesem zaczął go gonić – relacjonowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi kom. Aneta Sobieraj.

Chwilę później 39-latek miał oddać kilka strzałów w jego stronę. Ciało 49-latka odnaleziono kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. – Podczas oględzin z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej stwierdzono kilka ran postrzałowych – poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej.

Dzień po tragicznych wydarzeniach służby przekazały kolejne informacje w sprawie. Prokurtura podała, że sprawca wypadku nie żyje. W godzinach popołudniowych policja miała odnaleźć miejsce, w którym przebywał 39-latek. Zanim unkcjonariusze weszli do mieszkania, usłyszeli strzały. Wtedy siłowo wkroczyli do lokalu, w którym znaleźli ciało poszukiwanego.

