Maleńczuk zakpił na antenie TVP. Na prawicy aż się zagotowało

Maciej Maleńczuk pojawił się w programie „Rozmowy (nie)symetryczne” w TVP Info. Muzyk został zapytany przez prowadzącą program Dorotę Wysocką-Schnepf m.in. o to, czy jego zdaniem po jesiennych wyborach parlamentarnych z ubiegłego roku Polska jest lepszym krajem, czy też są kwestie, które go irytują. – Cale mnóstwo rzeczy mnie złości. Przede wszystkim wciąż się ludzie PiS-u boją. Wciąż jednak PiS potrafi człowieka, jednego z drugim urzędasa jakiegoś zastraszyć, czy to prokuratorów, czy innych – stwierdził muzyk.

W opinii Macieja Maleńczuka pewne sprawy utykają w prokuraturze czy urzędach. - Pisiory są wszędzie, w końcu 30 proc. ludzi na nich zagłosowało i te 30 proc. wciąż deklaruje, że oddałoby na nich głos. Mimo tego, że wyszły już złodziejstwa na wierzch – dodawał artysta.

W odpowiedzi prowadząca program powiedziała, że mimo wielu obietnic, na razie żaden z przedstawicieli poprzedniej władzy nie został rozliczony. – Prokuratura z tego co wiem pracuje, pracuje powoli. Usprawiedliwiam to dlatego, żeby też nie zrobić z nich świętych krów, bo przecież w pewnym momencie tego księdza, którego zamknęli, to chcieli Popiełuszkę zrobić, tego co sto baniek ukradł, tego egzorcysty od salcesonu. To było obrzydliwe – stwierdził Maciej Maleńczuk nawiązując w ten sposób do sprawy ks. Michała Olszewskiego, jednego z podejrzanych w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca duchownemu przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy, wyrządzenie szkody majątkowej oraz pranie pieniędzy, natomiast politycy PiS nie przyjmują tego do wiadomości i wzięli go w obronę.

Słowa Macieja Maleńczuka oburzyły prawicowe media. W depeszach, które ukazały się m.in. w Telewizji Republika, wPolityce czy na Niezależnej, przewijają się słowa o skandalu, pogardzie i szydzeniu z ofiary więzionej przed bodnarowców.

W dalszej części rozmowy z TVP Maciej Maleńczuk przyznał, że w przeszłości miał okazję osobiście rozmawiać z ks. Olszewskim. – Znałem jego twarz, bo już ta sprawa z salcesonem była znana. Wracaliśmy z koncertu w Hybrydach, byliśmy lekko podpici. Naprzeciwko mnie szedł właśnie ten gość z jakimiś jeszcze innymi w okolicach gmachu telewizji – opowiadał muzyk.

- I ja wołam: „Dario, zobacz, to ten ksiądz od salcesonu!”. Na cały głos. On wtedy od razu zrobił zwrot na pięcie i wparował do telewizji. Uciekł przede mną, nie chciał konfrontacji. Miał wtedy tę wypielęgnowaną brodę. No i później się okazało, że próbują z niego Popiełuszkę robić, uwolnić księdza, on jest torturowany, bo mu salcesonu dali za mało. Ja bym mu codziennie dawał salceson, to byłaby najlepsza tortura – kpił artysta.