Głosowanie nad specustawą w Sejmie. Decyzja zapadła niemal jednogłośnie

O co chodzi w specustawie? Sprawozdawca Mirosław Suchoń podkreślał, że w projekcie ujęto wiele różnych osób i podmiotów, które oczekują dziś pomocy od państwa. Niezbędne jest „szybkie i celowe wsparcie” – mówił poseł Polski 2050.

Specustawa zakłada między innymi: pomoc dla kredytobiorców (jeden z ważniejszych składowych projektu), wsparcie dla samorządów, mieszkalnictwa, zasiłki, urlopy czy pomoc dla przedsiębiorców.

Głosowanie nad specustawą powodziową. Sejm podjął decyzję

Sejm uchwalił ustawę. „Za” głosowało 393 posłów, natomiast „przeciw” – tylko jeden (konkretnie – Edward Siarka z Prawa i Sprawiedliwości). Wstrzymało się natomiast 19 parlamentarzystów (m.in. jeden polityk PiS i posłowie Konfederacji).

W czwartek specustawa ma trafić do Senatu. W sytuacji, gdy izba wyższa nie wprowadzi poprawek, projekt trafi prosto na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

1 października Sejm ostatniego dnia 18. posiedzenia wznowił prace nad specustawą. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i partii Hołowni apelowali, by „przyjąć ją jak najszybciej”.

Wsparcie dla kredytobiorców, urlopy, zasiłki

Dzięki ustawie kredytobiorcy będą mogli m.in. otrzymać bezzwrotne środki z Funduszu Wsparcia – na spłatę 12 rat danego zobowiązania. Oprócz tego poszkodowani będą mogli liczyć na zasiłek losowy w postaci 1000 złotych (celem zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci). Także przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 16 tysięcy zł na każdego zgłoszonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz tego po 1 tys. zł będą mogli zgłosić się także rodziny, na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa, by osuszyć pomieszczenia. Pracownicy będą też mogli m.in. otrzymać płatny urlop – do 20 dni – by w tym czasie zająć się usunięciem skutków kataklizmu. Pracodawcy natomiast otrzymają zwrot kosztów z Funduszu Gwarantowanego Świadczeń Pracowniczych.

