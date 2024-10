Ministra zapowiada zmiany w przepisach. Tu alkoholu już nie kupisz

W ocenie obserwatorów większość tych zmian nie wprowadza istotnych ograniczeń w zakupie wysokoprocentowych trunków.

Zmiany w sprzedaży alkoholu w Polsce. Nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała zmiany w przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu. Mają one, w jej ocenie, zwiększyć kontrolę nad jego dostępnością, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnoletnich.

Nowelizacja prawa przewiduje m.in., że sprzedawcy, w przypadku wątpliwości co do wieku klienta, będą żądać okazania dokumentu tożsamości. Jak zauważyła Leszczyna, obecnie sprzedawcy mają jedynie prawo do wylegitymowania klienta, ale nie są do tego zobowiązani.

- Chcemy, aby w wypadku podejrzenia sprzedawca miał obowiązek wylegitymowania takiej osoby – zaznaczyła ministra w rozmowie z Polsat News.

Warto przypomnieć, że w polskim ustawodawstwie sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Co za tym idzie, sprzedawcy, chcąc uniknąć konsekwencji prawnych, zawsze korzystają z przysługującego im „prawa”.

Tu alkoholu nocą już nie kupisz

Inną, istotniejszą zmianą, która ma się pojawić, jest wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Ma ono obowiązywać w godzinach od 22 do 6.

Dziś (3 października) Ministerstwo Zdrowia ma zakończyć prace nad zmianami w prawie.

Zmiany w handlu alkoholem w butelkach typu „małpka” (do 200 ml objętości – przyp. red.) planuje również Resort Środowiska. Warto przypomnieć, że to najlepiej sprzedająca się grupa napojów alkoholowych. Szacuje się, że dziennie do odbiorców trafia nawet do 3 mln „małpek” z zawartością.

Ministerstwo środowiska zapowiadało wprowadzenie od przyszłego roku systemu kaucyjnego dla tych opakowań. Miało to rozwiązać problem milionów porzuconych butelek, a przy okazji ograniczyć nieco dostęp do alkoholu. Z planów jednak nic nie wyjdzie, ponieważ „małpki” nie zostaną objęte systemem kaucyjnym, który ruszy w Polsce w 2025 roku. Jest za to pomysł ujednolicenia standardowych butelek na alkohol.

– W przyszłym roku, jak ruszy system kaucyjny, nastąpi rozszerzenie systemu o opakowania wielokrotnego użytku, standardowe właśnie, w tym te małe buteleczki – poinformowała wiceminister środowiska Anita Sowińska w rozmowie z TOK FM.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich pod względem konsumpcji alkoholu na osobę, co stanowi istotne wyzwanie zdrowotne dla kraju.

