Wilki w popularnym uzdrowisku. Wydano ostrzeżenia

Lokalni urzędnicy wydali pilny komunikat, ostrzegając przed niebezpieczeństwami związanymi z dzikimi drapieżnikami. Przypomnieli również o środkach ostrożności, które należy podjąć w razie spotkania z wilkiem.

Iwonicz-Zdrój. Wilki w uzdrowisku. Lokalne władze wydały ostrzeżenia

Choć zwierzęta te zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem, ich zachowanie bywa nieprzewidywalne, szczególnie jeśli są wystraszone, ranne, chore lub – co szczególnie niebezpieczne – przyzwyczajone do obecności ludzi na skutek dokarmiania.

„Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach” – instruują urzędnicy na stronie internetowej, podając przy tym konkretne wskazówki:

nigdy nie dokarmiaj wilków,

mieszkając w pobliżu lasu, przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami,

nigdy nie zabieraj ze sobą ani nie dotykaj napotkanego w lesie szczenięcia wilka,

jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach,

jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go na smyczy.

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój przypomina również o tym, co zrobić, gdy staniemy już oko w oko z wilkiem. Jeśli dojdzie do spotkania, ważne jest, aby zachować spokój.

Należy unieść ręce i nimi machać, a także głośno krzyczeć w stronę zwierzęcia. Dodatkowo, jeśli wilk nie odchodzi, można rzucić w niego grudami ziemi lub innymi przedmiotami, które są w zasięgu ręki. W żadnym przypadku nie należy podchodzić do zwierzęcia.

Wilki, będące pod ochroną w Polsce, coraz częściej zapuszczają się w pobliże ludzkich osiedli, szczególnie w okresach, gdy brakuje im pożywienia w naturalnym środowisku. W takich przypadkach zwierzęta, kierując się instynktem, szukają łatwego źródła pokarmu, co zwiększa ryzyko ich kontaktu z ludźmi. Jak zauważają władze gminy Iwonicz-Zdrój, problemem może być również oswajanie wilków przez mieszkańców, którzy dokarmiają dzikie zwierzęta, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie to stwarza.

Wilki na Podkarpaciu. Ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów

Na całym Podkarpaciu przypadki wilków zbliżających się do terenów zamieszkanych przez ludzi stają się coraz częstsze, co zmusza lokalne władze do podejmowania działań zapobiegawczych. Wilki są zwierzętami terytorialnymi, a ich populacja w Polsce rośnie, co z jednej strony świadczy o skuteczności ochrony gatunku, a z drugiej – stwarza nowe wyzwania w kontekście współistnienia ludzi i drapieżników.

Czytaj też:

Naukowcy planują wskrzesić ten gatunek. Wkrótce pojawi się w lasach?Czytaj też:

Wilk Lego zastrzelony. Sprawca sam zgłosił się na policję