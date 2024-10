Zatrzymania księży. Kuria wysłała kapłanom osobliwą instrukcję

Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. Przemysław Lech poinformował w komunikacie z 1 października, że „na terenie Diecezji Sosnowieckiej doszło do zatrzymań dwóch księży”. Zadeklarowano również „pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie”.

Nowe oświadczenie wydano dzień później. Czytamy w nim, że „Kuria Diecezjalna każdorazowo w przypadku uzyskania wiedzy lub zgłoszenia o możliwości popełnienia przestępstw przez duchownego, podejmuje działania przewidziane polskim prawem, jak i prawem kanonicznym”. Zadeklarowano także gotowość do zapewnienia osobom skrzywdzonym pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i duchowej.

Diecezja Sosnowiecka. Policja zatrzymała dwóch duchownych i byłego księdza

W komunikacie przedstawiono też decyzje, które Biskup Sosnowiecki Artur Ważny podjął wobec dwóch księży oraz zadeklarowano, że trzeci zatrzymany w sprawie nie jest kapłanem. Rzecznik przypomniał też o działającej od czerwca komisji, której zadaniem będzie także zbadanie wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystania seksualnego od 1992 r.

Portal Gazeta.pl podał, że duchowni z diecezji sosnowieckiej otrzymali w czwartek wiadomość o „ważnej informacji z Kurii Diecezjalnej”. W związku z „wydarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach” przypomniano „zasady polskiej procedury karnej”. Księży pouczono m.in., że zatrzymanemu przysługuje niezwłoczny kontakt z adwokatem lub radcą prawnym, a „na żądanie zatrzymanego należy o zatrzymaniu bezzwłocznie zawiadomić jego osobę najbliższą” lub inną wskazaną.

„Ważna informacja z Kurii” dla księży z diecezji sosnowieckiej

Duchowni zostali również poinformowani o szczegółach dotyczących przeszukania: obecności wskazanej przez nich osoby oraz protokołu, do którego można zgłosić zastrzeżenia lub go nie podpisać. We wskazówkach dotyczących postępowania księża dostali radę, aby ws. zatrzymania zażądać powiadomienia przedstawiciela diecezji sosnowieckiej.

„Jeżeli nie mają Księża adwokata (radcy prawnego), do którego mogliby się zwrócić o pomoc w powyższych sytuacjach, należy się skontaktować telefonicznie z moderatorem kurii [...] lub oficjałem sądu biskupiego [...], którzy zorganizują dla Księży pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego” – brzmi fragment wiadomości. Rzecznik Kurii Diecezjalnej potwierdził fakt wysłania pisma.

Czytaj też:

Napastował uczennice i uderzył 12-latka? Burzliwa przeszłość zatrzymanego księdzaCzytaj też:

Ksiądz poprosił dzieci o opuszczenie kościoła. „Lepiej, żeby darło się całą mszę?”