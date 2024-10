Mec. Dubois ostro o sprawie Palikota. „Nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł tego zrobić”

– Samo oświadczenie adwokata nie jest dowodem w sprawie – powiedział Jacek Dubois. Mecenas podkreślił, że był obrońcą Janusza Palikota już od wielu miesięcy. – To co mówił prokurator, jest poza faktami. Bije licznik i każda minuta tego pana w budynku prokuratury to jest kompromitacja tej instytucji. Pytanie, czy prokuratura umie pozbyć się tych złych rzeczy, które działy się w ostatnich latach. To jest jakaś piąta kolumna. Nikt przy zdrowym rozumie nie mógł tego zrobić – podkreślił prawnik.

Zapytany, ile czasu prokuraturze zajmie sprawdzenie, czy doniesienia Jacka Duboisa są prawdziwe, mecenas przekazał, że w poniedziałek 7 października złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i dowód, który poświadcza, że jest obrońcą Janusza Palikota od dawna a nie dopiero od kilku dni. Prawnik wprost określił prokuratora zajmującego się sprawą Janusza Palikota „ukrytym ziobrystą”.

