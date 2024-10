Dom Wczasów Dziecięcych Uroczysko w Piechowicach ruszył na pomoc najmłodszym

Od 24 września br. w Uroczysku przebywa pierwsza grupa 44 uczniów. To dzieci w różnym wieku, które przez wielką wodę znalazły się w najtrudniejszej sytuacji. Brak warunków do mieszkania, brak możliwości nauki czy stabilizacji życiowej to ich osobisty dramat. Pobyt na „zielonej szkole” w placówce oświatowej w Piechowicach dał im szansę na odzyskanie równowagi i realizację codziennych potrzeb.

- Wyszliśmy z inicjatywą pomocy poszkodowanym uczniom – mówi właściciel placówki Władysław Leszczyński – Zaproponowaliśmy bezpłatne pobyty w ośrodku dzieciom i młodzieży ze szkół z terenów dotkniętych tragedią powodzi. Inicjatywę podjęliśmy niezwłocznie po tych strasznych wydarzeniach. Bardzo pomogli również policjanci zrzeszeni wokół Stowarzyszenia IPA Anti-terrorist Poland, któremu przewodniczę. Nasze wysiłki i zaangażowanie podjęliśmy niezależnie od działań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytucji państwowych, a które bardzo doceniamy – dodaje.

W ramach pobytu w Uroczysku uczniom zapewniono transport do placówki, noclegi w wygodnych i przytulnych pokojach, smaczne posiłki, opiekę wychowawców nocnych, wsparcie nauczycieli w realizacji programu edukacyjnego – na taką okoliczność ośrodek Uroczysko posiada dobrze wyposażone sale, w tym też salkę lekcyjną. – podkreśla Władysław Leszczyński – Dodatkowo organizujemy różnorodne zajęcia integracyjno-edukacyjne, wycieczki oraz warsztaty rozwijające wśród dzieci talenty i zainteresowania.

Pomoc i wsparcie mają znaczenie

Zarówno dyrekcja jak i pracownicy ogromnie zaangażowali się w pomoc osobom dotkniętym przez powódź, ponieważ wierzą, że w trudnych chwilach wszyscy powinniśmy się jednoczyć i wspierać tych, którzy tego potrzebują. Pomagają również policjanci ze Stowarzyszenia IPA Anti-terrorist Poland. Wspólnie zbieramy pieniądze, które przeznaczymy na kolejne transporty grup dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz na pomoc celową dla rodzin najbardziej poszkodowanych. – wyjaśnia Władysław Leszczyński.

Inicjatywa na rzecz najmłodszych

- Planujemy, że dzieci będą przyjmowane w ośrodku tak długo, jak tylko będzie istniała taka potrzeba. Natomiast koszty pobytu uczniów takie jak wyżywienie, środki higieny osobistej i inne, które nie mogą być finansowane z dotacji przysługującej placówkom oświatowym takim jak nasza, pokryjemy z prywatnych środków lub ze środków zebranych wśród naszych pracowników oraz członków Stowarzyszenia IPA – deklaruje Władysław Leszczyński.

Inicjatywa DWD Uroczysko zbiegła się w czasie z komunikatem Ministry Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej, która poinformowała, że podległe jej ministerstwo jest „gotowe do organizacji zielonych szkół dla wszystkich dzieci, które będą tego potrzebowały”. Jednocześnie w tym miejscu warto podkreślić znaczenie działalności placówek oświatowych, jakimi są Domy Wczasów Dziecięcych. Jest to bowiem jedno z gotowych rozwiązań zapewniających wsparcie w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności tak ważne w sytuacji tragicznej, w jakiej obecnie znalazło się wiele rodzin i ich dzieci.

Autor: Włodzimierz Jankiewicz