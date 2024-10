Pijany ubliżał policjantom i zachowywał się agresywnie. Poseł Konfederacji straci immunitet?

Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator generalny Adam Bodnar złożył we wtorek 8 października do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła Ryszarda Wilka do odpowiedzialności karnej. Chodzi o wydarzenie z udziałem polityka Konfederacji, do którego doszło 10 maja 2024 r.

„W postępowaniu zgromadzono materiał dowodowy w postaci m.in. zeznań osób postronnych będących świadkami zdarzenia, zeznań policjantów podejmujących interwencję w celu ochrony życia i zdrowia posła, oględzin telefonu funkcjonariusza, danych telekomunikacyjnych sieci operatora oraz dowodu z oględzin zapisu tzw. kamer nasobnych rejestrujących przebieg zdarzenia, w które wyposażeni byli policjanci podejmujący czynności” – brzmi fragment komunikatu prokuratury.

Podkreślono, że „dowody te stwarzają dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że Wilk dopuścił się trzech przestępstw”. Chodzi o stosowanie groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania podejmowanej przez niego interwencji mającej na celu ochronę życia i zdrowia polityka Konfederacji, naruszenie nietykalności cielesnej policjanta w związku z interwencją oraz znieważenie funkcjonariuszy podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

