Pilny alert RCB dla mieszkańców Warszawy. „Zachowaj spokój”

W środę 9 października w godzinach porannych mieszkańcy Warszawy otrzymali pilne wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! W Warszawie trwają ćwiczenia systemu alarmowego. Ogłoszenie: dźwięk modulowany 3 min. Odwołanie o godzinie 12: dźwięk ciągły 3 min. Zachowaj spokój!” – brzmiała treść wiadomości.

Alerty wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mają związek z ćwiczeniami, które są przeprowadzane w koordynacji ze służbami wojewody i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z tym o godzinie 11 w całym mieście zawyją syreny.

– Będzie to trzyminutowy, modulowany sygnał syreny alarmowej, której zadaniem jest postawianie wszystkich na nogi. Równie ważne jest to, żeby nie wywołać paniki. To będzie sprawdzenie na wszystkich poziomach systemu alarmowego – podkreśliła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Pierwszy taki przypadek w historii

Stołeczny ratusz informował, że będzie to także sprawdzian poprawności działania powiadamiania ludności o zagrożeniach.

– Po raz pierwszy w historii będziemy przeprowadzali ćwiczenia z powiadamiania mieszkańców za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, czyli syren alarmowych, komunikatów warszawskiego systemu powiadomień i regionalnego systemu ostrzegania, alertu RCB i komunikatów w mediach – komentował Rafał Trzaskowski. – Chcemy być przygotowani na różne ewentualności i podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa wieloaspektowo. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa na ulicach – dodawał były polityk KO.

– Będziemy to ćwiczyć, aby mieszkańcy miasta byli gotowi na każdą ewentualność i wiedzieli, jak reagować, kiedy pojawiają się różne sygnały alarmowe – stwierdził prezydent Warszawy.

