Zmiany w rządzie Donalda Tuska. Jest nowy wiceminister. „Cele są ambitne!"

Kim jest Michał Jaros?

Michał Jaros, urodzony w 1983 roku, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył studia w 2006 roku. Już w trakcie studiów wykazywał zainteresowanie polityką lokalną i gospodarczą, co przełożyło się na jego dalszą karierę zawodową. W latach 2006-2007 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Wrocławia, zdobywając doświadczenie w zarządzaniu sprawami lokalnymi.

Jego polityczna kariera nabrała rozpędu, gdy w wyborach parlamentarnych w 2007 roku uzyskał mandat poselski. Od tego czasu nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm RP, zasiadając w kolejnych kadencjach VI, VII, VIII, IX oraz X Sejmu.

W obecnej kadencji (X) pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych oraz usuwania skutków powodzi z 2024 roku, która jest jednym z kluczowych elementów strategii rządu na wypadek przyszłych kryzysów klimatycznych. Ponadto Jaros jest członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Finansów Publicznych, co czyni go osobą doskonale zorientowaną w problematyce ekonomicznej i technologicznej.

Od 2021 roku Michał Jaros pełni także funkcję przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej.

Sam Joros postanowił się odnieść do swojego powołania w komentarzu na platformie X.

- Z ogromnym zaszczytem przyjąłem nominację na stanowisko wiceministra Rozwoju i Technologii. To wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność i zobowiązanie do intensywnej pracy. Od razu zaczynamy pracę. Przede mną wiele nowych wyzwań. Cele są ambitne! – napisał nowy wiceminister.

