1 listopada to Wszystkich Świętych, dzień świąteczny, w którym tłumnie udajemy się na cmentarze, by wspomnieć i pomodlić się za tych, którzy odeszli. W Kościele Katolickim to ważne święto –wierni gromadzą się na mszach, zapalają lampy i znicze rodzinie i znajomym, modlą się o zbawienie. Tego dnia cmentarze są pełne, a wielu Polaków udaje się na groby całymi rodzinami, by oddać cześć tym, których już nie ma.

Czy 1 listopada jest wolne od pracy?

1 listopada to święto, które w tym roku przypada w piątek. Oznacza to jesienny długi weekend. Instytucje i zakłady pracy będą nieczynne, zamknięte będą również galerie handlowe i duże sklepy. Pracownicy mają wolne, ale przedstawiciele niektórych zawodów idą do pracy (np. kierowcy czy pielęgniarki).

Czy 1 listopada szkoły mają wolne?

1 listopada nieczynne są także przedszkola i szkoły. Uczniowie będą mieli wtedy wolne od zajęć lekcyjnych. Kolejny wolny weekend przypadnie 11 listopada – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych po raz kolejny skorzystają z trzech dni wolnych, bo Święto Niepodległości przypada w tym roku w poniedziałek.

Następne dni wolne wypadną dopiero podczas przerwy świątecznej przed Bożym Narodzeniem.

Czytaj też:

Czy 1 listopada jest dzień wolny od pracy?Czytaj też:

Ile w tym roku będą kosztowały chryzantemy? Ceny kwiatów rosną