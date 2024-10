Zadziwiająca reakcja posła KO na kpiny z Tuska. „Twoja stara”

Podczas wtorkowego (15 października) posiedzenia rząd przyjął nową strategię migracyjną na lata 2025-2030. „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo, czyli strategia migracyjna przyjęta. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana” – komentował w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Woś zakpił z Tuska. Takiej riposty nie mógł się spodziewać

Na słowa premiera postanowił zareagować Michał Woś. „Strategię pisał Franek, Szczerba czy Joński?” – kpił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Poseł nawiązał do sytuacji z 2021 roku, kiedy to w lasach przy granicy polsko-białoruskiej koczowały ogromne grupy migrantów. Posłowie ówczesnej opozycji – Michał Szczerba, Dariusz Joński oraz Franciszek Sterczewski próbowali dostarczać cudzoziemcom koce oraz jedzenie.

Wywołany do tablicy Franciszek Sterczewski postanowił odpowiedzieć Michałowi Wosiowi w zadziwiający sposób. „Twoja stara” – napisał poseł KO w mediach społecznościowych. Reakcja posła PiS była bardzo krótka, ponieważ odpisał jedynie „xD”.

Strategia migracyjna. Co zawiera?

„Rząd dąży do zatrzymania nielegalnej imigracji na wschodniej granicy. W przypadku zagrożenia destabilizacji państwa przez napływ imigrantów, możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszanie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Odpowiednie ustawy uwzględniać powinny mechanizm kontroli parlamentarnej, grupy wrażliwe oraz doświadczenia innych państw” — czytamy w przyjętej przez rząd strategii migracyjnej.

Wśród najważniejszych założeń strategii wspomniano, że „wymienione obszary interwencji państwa w kwestii migracji to: dostęp do terytorium, dostęp do ochrony krajowej i międzynarodowej, warunki dostępu do rynku pracy, migracje edukacyjne, integracja, obywatelstwo i repatriacja, diaspora polska”.

„Bunt” ministrów z Lewicy

Sprzeciw wobec propozycji Donalda Tuska zgłosili ministrowie Lewicy. „Została przyjęta ze zdaniami odrębnymi czworga ministrów konstytucyjnych Lewicy. Premier nie zgodził się na nasze poprawki dot. m.in. wpisania przestrzegania konstytucji do strategii” – przekazała Anna Maria Żukowska za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wymienieni przez posłankę ministrowie to Dariusz Wieczorek, Katarzyna Kotula, Krzysztof Gawkowski oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Czytaj też:

Oceniamy ministrów z rządu Tuska. Tylko jeden zasłużył na najwyższą ocenęCzytaj też:

Spięcie w „Kropce nad i”, Olejnik nie dawała za wygraną. „Tusk zaskoczył”