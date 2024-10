Spięcie w „Kropce nad i”, Olejnik nie dawała za wygraną. „Tusk zaskoczył wiele osób”

Rząd przyjął nową strategię migracyjną. Na proponowane przez Donalda Tuska rozwiązania nie zgodziła się grupa ministrów z Lewicy: Katarzyna Kotula, Dariusz Wieczorek, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Krzysztof Gawkowski. Zastrzeżenia zgłosiła także Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.

„Bunt ministrów” przeciwko Donaldowi Tuskowi?

O „bunt ministrów” Monika Olejnik zapytała Jana Grabca. – Trzeba zapytać bezpośrednio samych zainteresowanych. Myślę, że takie jest stanowisko partii, że chcą jeszcze przyjrzeć się strategii. Dyskusja była długa, prawie 6-godzinna, dlatego że propozycja jest nowa – powiedział polityk KO w programie „Kropka nad I”.

– Propozycja oznacza duży zwrot jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów migracyjnych, nie tylko w skali Polski, ale również w skali europejskiej. Zakłada mocną odpowiedź na wojnę hybrydową, która ma miejsce na wschodniej granicy – dodawał.

Monika Olejnik nie przyjęła tych tłumaczeń. – Premier zaskoczył wiele osób, aktywistów, organizacje pozarządowe, również polityków w Europie, mówiąc o tym, że chce, żeby było czasowe zawieszenie prawa do azylu. Przecież jest prawo do azylu w konstytucji. To będziemy łamać teraz konstytucję, panie premierze? – dopytywała dziennikarka.

W odpowiedzi Jan Grabiec stwierdził, że konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że prawa w niej zapisane w mogą być na zasadach określonych w ustawie ograniczane na pewien czas, na pewnym terytorium. – Przecież tego dotyczy właśnie np. strefa buforowa, ale również takie przepisy dotyczą sytuacji nadzwyczajnych – doprecyzował.

Monika Olejnik przypomniała słowa Donalda Tuska

Dziennikarka TVN24 nie dawała za wygraną i przypomniała, że „jako szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że Polska musi przyjmować migrantów”. – Pamiętam, co robił Donald Tusk, kiedy nie był premierem, był szefem RE. Przekonywał partnerów w UE, że rozwiązanie problemu migracyjnego to uszczelnienie granicy. Premiera, który rozwiązał, na pewien czas szefa RE, problem migracji w Europie, zapewniając porozumienie z Turcją, obozy które były tam tworzone – tłumaczył Jan Grabiec.

Co zawiera strategia migracyjna?

Kancelaria Premiera poinformowała o szczegółach planu migracyjnego na lata 2025-2030. „Rząd dąży do zatrzymania nielegalnej imigracji na wschodniej granicy. W przypadku zagrożenia destabilizacji państwa przez napływ imigrantów, możliwe powinno być czasowe i terytorialne zawieszanie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Odpowiednie ustawy uwzględniać powinny mechanizm kontroli parlamentarnej, grupy wrażliwe oraz doświadczenia innych państw” — czytamy.

Wśród najważniejszych założeń strategii wspomniano, że „wymienione obszary interwencji państwa w kwestii migracji to: dostęp do terytorium, dostęp do ochrony krajowej i międzynarodowej, warunki dostępu do rynku pracy, migracje edukacyjne, integracja, obywatelstwo i repatriacja, diaspora polska”.

