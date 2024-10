Armia skusiła młodych. Program „Wakacje z wojskiem” to sposób na niezły zarobek

Budżet obronny na 2024 rok przewiduje rekordową kwotę 186 mld zł, co stanowi 4,7% PKB kraju. Polska armia, pod względem liczebności, jest obecnie trzecią siłą w NATO, a jej szeregi mają liczyć do końca 2024 roku około 207 tys. żołnierzy. Aby sprostać tym założeniom, MON postanowiło przyciągnąć do wojska młode Polki i Polaków, dając im, oprócz szkoleń, możliwość dodatkowego zarobku.

„Wakacje z wojskiem”. Program MON skusił młodych zarobkami

Zainaugurowany w maju 2024 roku przez ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, projekt „Wakacje z wojskiem” skierowany był do młodych obywateli, w tym głównie maturzystów, studentów oraz osób, które podczas wakacji chciały dodatkowo zarobić.

W ramach programu ochotnicy mogli uczestniczyć w 27-dniowym szkoleniu wojskowym, za które przewidziano wynagrodzenie do 6 tys. zł brutto. Jak podaje Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), tegoroczne szkolenia odbywały się w ponad 70 wybranych jednostkach wojskowych w całym kraju. W programie udział wzięło około 11 tys. ochotników. Średnia wieku uczestników wynosiła 23 lata, byli jednak i młodsi – najmłodszy z nich miał zaledwie 18 lat.

– Projekt „Wakacje z wojskiem” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodzieży w wieku 18-25 lat – poinformowała mjr Renata Mycio, rzeczniczka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) w rozmowie z portalem Interia. Dodała, że szczególnym zainteresowaniem cieszyły się jednostki wojskowe w Słupsku, Bielsku-Białej, Grudziądzu, Braniewie oraz Sieradzu.

Młodzi garną się do polskiej armii

Zainteresowanie szkoleniem wojskowym wzrasta z roku na rok. W 2022 roku w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW) szkolenie rozpoczęło ponad 16 tys. ochotników, a w 2023 roku liczba ta wzrosła do 43 tys. W 2024 roku, do końca września, w szkoleniach wzięło udział już około 37 tys. osób, co wskazuje na rekordowe zainteresowanie tą formą służby. W odpowiedzi na rosnącą liczbę zgłoszeń, MON zwiększyło limit miejsc na szkolenia o dodatkowe 10 tys. miejsc.

Program „Wakacje z wojskiem” to szansa dla ochotników na lepsze przygotowanie do ewentualnej kariery wojskowej. Mjr Renata Mycio zwróciła uwagę, że każdy, kto ukończy DZSW, ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, ale także w rekrutacjach na stanowiska w administracji publicznej. Od początku 2022 roku do końca września 2024 roku z DZSW do zawodowej służby wojskowej przeszło ponad 29,5 tys. żołnierzy.

Program „Wakacje z wojskiem” miał jasno określone wymagania dotyczące rekrutacji. Ochotnikami mogły zostać osoby pełnoletnie, posiadające polskie obywatelstwo, o odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej oraz nieposzlakowanej opinii.

Poza wspomnianym wynagrodzeniem w wysokości 6 tys. zł brutto, uczestnicy mogli zdobyć niezbędne kwalifikacje wojskowe, które otwierają im drzwi do dalszej kariery w armii. Szkolenie obejmuje m.in. naukę musztry, posługiwanie się bronią oraz zaznajomienie z regulaminami wojskowymi. Typowy dzień szkoleniowy trwa do 10 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty.

„Wakacje z wojskiem” w 2025 roku?

Mjr Renata Mycio, rzeczniczka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR) w rozmowie z portalem Interia poinformowała o szkoleniach wojskowych zaplanowanych już na 2025 rok. Obejmują one dziewięć turnusów, które będą realizowane między styczniem a grudniem przyszłego roku. Na razie nie jest jeszcze powiedziane, czy któryś z nich zostanie włączony w przyszłoroczną edycję programu „Wakacje z wojskiem”, oraz czy ta się w ogóle odbędzie.

Jak informuje Interia, harmonogram szkoleń przedstawia się następująco:

od 13 stycznia do 8 lutego,



od 10 lutego do 8 marca,



od 17 marca do 12 kwietnia,



od 12 maja do 7 czerwca,



od 9 czerwca do 5 lipca,



od 14 lipca do 9 sierpnia,



od 18 sierpnia do 13 września,



od 29 września do 25 października,



od 17 listopada do 13 grudnia.



