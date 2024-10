26-latek z Ukrainy podżegał w Polsce do szpiegostwa. Usłyszał wyrok

9 marca zatrzymano obywatela Ukrainy Oskara D., zarzucając mu podżeganie do szpiegostwa oraz kierowanie gróźb karalnych wobec obywatela Polski.

Ukrainiec skazany za podżeganie do szpiegostwa

Mężczyzna miał nakłaniać mieszkańca województwa lubelskiego do działania na rzecz obcego wywiadu. Jak informuje ABW, namawiał go do przesyłania zdjęć pojazdów wojskowych kierowanych na Ukrainę w ramach pomocy. Wykorzystywał w tym celu jeden z serwisów społecznościowych i posiadane tam konto.

W zamian za informacje Ukrainiec oferował wynagrodzenie w wysokości 15 tys. euro. Sąd ocenił, że działanie to mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok w sprawie zapadł 27 września. Teraz do opinii publicznej podała go ABW.

Wyrok za podżeganie do szpiegostwa

Dowiadujemy się, że Oskar D. skazany został na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał go za podżeganie do szpiegostwa i groźby karalne. Opierał się przy tym na materiale dowodowym, zgromadzonym przez ABW.

Śledztwo w opisywanej tutaj sprawie prowadziła Delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. O wyroku poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

