Oto przyczyna uzyskania przez Rosjan przewagi. Gen. Skrzypczak: Sami Ukraińcy chyba już stracili wiarę

Zachód uległ kremlowskiej propagandzie, która stała się potężnym orężem w walce przeciwko sojuszowi państw wspierających Ukrainę. Wiarę Putina w ostateczne zwycięstwo buduje słabnąca pomoc Zachodu, który bardziej skupia się na dyplomatycznych zabiegach, generowaniu fantastycznych scenariuszy zakończenia wojny oraz coraz mniejszym wsparciu Ukrainy w uzbrojeniu.

Sami Ukraińcy chyba już tę wiarę stracili. Nie ci walczący na froncie, ale ci którzy do Ukrainy wracać już nie chcą.

To oczywista konsekwencja lepszego życia i większych szans na przyszłość, jakie zapewniły im kraje, które przygarnęły miliony uchodźców. Polska też. Czyli i my po części jesteśmy sprawcami tego, że Ukraińcy nie garną się do powrotu do ojczyzny jako żołnierze. Przykładem jest Legion Ukraiński formowany w Polsce. Nie ma tłumów ochotników pod drzwiami biura rekrutacyjnego. A gdzie widać tłumy młodych Ukraińców, nie muszę tego „objawiać”.

Z siłowej „branki” żołnierzy nie będzie

Czarny scenariusz dopełnia prowadzona od kilku tygodni mobilizacja, wręcz katastrofalna, pogrążona w wirach kosmicznej korupcji, z którą Zełenski obiecywał sobie poradzić.