W rozmowie z Brettem Baierem Dmitrijew wyraził uznanie dla działań otoczenia Donalda Trumpa, mówiąc: „Prowadzimy więc dobre dyskusje (...) Ale nie ma wątpliwości, że zespół prezydenta Trumpa nie tylko powstrzymał III wojnę światową przed wybuchem, ale także osiągnął już znaczny postęp w sprawie rozwiązania sprawy Ukrainy”.

Kiedy prowadzący przypomniał o rosyjskich uderzeniach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, Dmitrijew odpowiedział, że również Ukraina łamie postanowienia zawieszenia broni, a „media nie informują” o ukraińskich naruszeniach.

Kim jest Kiriłł Dmitrijew?

Kiriłł Dmitrijew, 49-letni absolwent Uniwersytetu Stanforda i Harvard Business School, jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych doradców prezydenta Władimira Putina. Jako szef RDIF odegrał kluczową rolę w negocjacjach z Arabią Saudyjską, które doprowadziły do porozumienia w ramach OPEC+ dotyczącego cen ropy naftowej.

Jego doświadczenie i międzynarodowe kontakty czynią go idealnym kandydatem do prowadzenia rozmów z administracją USA.

Spotkania w Waszyngtonie: tematy i cele

Podczas wizyty w Waszyngtonie Dmitrijew spotkał się nie tylko z dziennikarzami Fox News. Celem wizyty były rozmowy z przedstawicielami administracji prezydenta Trumpa, w tym ze specjalnym wysłannikiem Steve’em Witkoffem.

Głównym punktem tych spotkań było omówienie możliwości zakończenia konfliktu na Ukrainie oraz zacieśnienia współpracy gospodarczej między Rosją a USA. Dmitrijew podkreślił, że „przywrócenie dialogu to trudny i stopniowy proces”, ale każda szczera rozmowa pozwala posuwać się naprzód. Zaznaczył również, że „prawdziwe zrozumienie rosyjskiego stanowiska otwiera nowe możliwości dla konstruktywnej współpracy, w tym w sferze inwestycji i gospodarki”.

Współpraca w dziedzinie metali ziem rzadkich i Arktyki

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas rozmów była potencjalna współpraca w zakresie wydobycia metali ziem rzadkich oraz rozwój projektów w Arktyce. Dmitrijew zaznaczył, że „metale ziem rzadkich są ważnym obszarem współpracy i z pewnością rozpoczęliśmy dyskusje na temat różnych metali ziem rzadkich i projektów w Rosji”.

Współpraca w tych obszarach może przynieść obopólne korzyści, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na te surowce w nowoczesnych technologiach.

Sankcje dla Rosji: Nam się nie spieszy

Pomimo trwających sankcji nałożonych na Rosję, Dmitrijew podkreślił, że Rosja nie stawia zniesienia sankcji jako warunku wstępnego do zawarcia porozumienia. Zaznaczył, że „Rosja nie prosi o zniesienie sankcji, ponieważ jeśli spojrzysz na to, jak rośnie nam PKB, to w zeszłym roku wynosiło to 4 proc., w porównaniu do zaledwie 1 proc. w Europie”.

Jednocześnie wyraził nadzieję, że amerykańskie firmy będą chciały powrócić na rosyjski rynek, dostrzegając potencjalne korzyści biznesowe.

Reakcje międzynarodowe

Wizyta Dmitrijewa w Waszyngtonie spotkała się z mieszanymi reakcjami. Z jednej strony wielu obserwatorów dostrzega w niej szansę na poprawę stosunków między USA a Rosją oraz na zakończenie konfliktu na Ukrainie.

Z drugiej strony niektórzy wyrażają obawy, że zbyt szybkie zbliżenie może prowadzić do pominięcia interesów Ukrainy i innych sojuszników USA. Niemniej jednak kontynuacja dialogu i poszukiwanie wspólnych obszarów współpracy wydają się być kluczowe dla osiągnięcia trwałego pokoju i stabilności w regionie.

