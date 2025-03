Trump znów się wściekł, tym razem wreszcie na Putina. „Poczuł, że w Rosji nie traktują go poważnie”

Donald się wściekł. I to nie ten nasz, ale ten drugi, o którym ten nasz mówił, że jeden Donald wystarczy. Ten ich Donald wściekał się dotąd głównie na sojuszników, ale tym razem wściekł się jakby lepiej, bo na Putina.

Chyba w końcu zaczął czuć, że go Moskal z Petersburga, mówiąc delikatnie, nie traktuje poważnie.

I dlatego Donald Trump powiedział, że jak się Rosjanie będą ociągać z rozejmem na Ukrainie, to USA nałożą karne cła na każdego, kto kupuje ich ropę.

Z własnego podwórka wiemy, że z donaldowego wściekania się zazwyczaj nic nie wynika. Tyle, że w sprawie rosyjskiej ropy to ich Donald ma całkiem niezły pomysł. Może więc i skutki jego nerwów też będą inne? Bo jak się np. spojrzy na serwis Flight Radar, to widać tam, że od tygodnia mocno zintensyfikowały się loty transportowych Boeingów 747 z amerykańskich baz wojskowych do Rzeszowa. A stamtąd ich zawartość trafia przecież na Ukrainę.

Wygląda więc na to, że pogłoski o rychłym podłożeniu się USA Rosjanom są jednak nieco przesadzone.