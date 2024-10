Obrońca Romanowskiego składa skargi do Sejmu i Rady Europy. Mówi o „doklejonych zarzutach"

W szczególności zamierza złożyć pisma do marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Według pełnomocnika doszło do "rażących naruszeń" w postępowaniu karnym dotyczącym posła Prawa i Sprawiedliwości, a działania podjęte przez prokuraturę są nieuzasadnione.

Zarzuty wobec posła Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości, stoi w obliczu poważnych zarzutów, które dotyczą m.in. usiłowania przywłaszczenia mienia.

Prokuratura Krajowa (PK) poinformowała, że w środę skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Romanowskiego. Kluczowym argumentem prokuratury jest uzasadniona obawa matactwa – obawa, że Romanowski mógłby wpływać na bieg śledztwa lub świadków w sprawie. Ponadto na Romanowskim ciąży groźba surowej kary, co w ocenie prokuratury dodatkowo uzasadnia wniosek o areszt.

Bartosz Lewandowski stanowczo sprzeciwia się wnioskowi o areszt tymczasowy, argumentując, że działania Romanowskiego od momentu zapoznania się z zarzutami nie sugerują, aby próbował destabilizować śledztwo. Romanowski poznał szczegóły zarzutów już 15 lipca br., a od 16 lipca miał dostęp do akt sprawy.

Mimo to – jak podkreśla Lewandowski – poseł nie podejmował żadnych działań, które mogłyby sugerować matactwo. „Mamy już cztery miesiące, a pan Romanowski nie destabilizował toku tego postępowania, nie podejmował jakichkolwiek działań mających charakter utrudniania tego postępowania” – powiedział Lewandowski.

Kontrowersje wokół dodatkowych zarzutów dla Romanowskiego

Jednym z kluczowych elementów pisma, które zostanie skierowane do marszałka Sejmu i przewodniczącego ZP Rady Europy, jest kwestia dodatkowych zarzutów, które prokuratura miała „dokleić” do głównego postępowania. Według pełnomocnika Romanowskiego dodatkowy zarzut usiłowania przywłaszczenia mienia jest nieuzasadniony.

Obrońca wskazuje, że takie działanie jest nieprawidłowe, a zarzuty te są sztucznie rozszerzane, co budzi poważne wątpliwości dotyczące legalności postępowania.

Opinia Adama Bodnara

Bartosz Lewandowski odniósł się również do opinii Adama Bodnara z 2018 roku, gdy pełnił on funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W tej opinii Bodnar krytykował długotrwałe stosowanie tymczasowego aresztu jako środka zapobiegawczego w sytuacjach, w których nie ma realnych podstaw do jego stosowania poza groźbą surowej kary.

„Nie jest dopuszczalne utrzymywanie człowieka w długiej detencji tylko dlatego, że grozi mu surowa kara, w sytuacji gdy nie występują żadne inne przesłanki uzasadniające stosowanie takiego środka zapobiegawczego” – wskazywał wówczas Bodnar. Lewandowski używa tej argumentacji, by podkreślić, że wniosek o areszt tymczasowy dla Romanowskiego jest nieuzasadniony i niewspółmierny do zarzutów.

