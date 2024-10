Tajemnicza zapowiedź Sikorskiego. „Spokojna głowa, damy radę”

Radosław Sikorski przebywa obecnie z wizytą we Włoszech. W trakcie rozmów z szefem włoskiej dyplomacji Antonio Tajanim poruszone zostały m.in. kwestie związane z migracją. – Szukamy rozwiązań, które będą humanitarne, ale które będą skuteczne i które przekonają nasze społeczeństwa, że zewnętrzna granica strefy Schengen jest pod kontrolą. Tego się domaga społeczeństwo, ma do tego prawo, a naszym zadaniem, jako polityków, jest to wykonać – podkreślał minister.

Radosław Sikorski wystartuje w wyborach prezydenckich?

W trakcie rozmowy z dziennikarzami Radosław Sikorski został zapytany, kto mógłby zostać jego następcą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdyby polityk zdecydował się „pełnić inne funkcje”. – Czy kierownictwo Platformy Obywatelskiej jest przygotowane na scenariusz, w którym na przykład, mówię czysto teoretycznie, zająłby się pan innymi wyzwaniami? Czyli czy jest ktoś w Platformie Obywatelskiej, kto jest w stanie pokierować dalej resortem spraw zagranicznych? – zapytał dziennikarz.

Chociaż reporter nie powiedział wprost, jakie stanowiska ma na myśli, można się domyślać, że chodzi o ewentualny start szefa MSZ w wyborach prezydenckich. Nazwisko Radosława Sikorskiego pojawia się bowiem na liście potencjalnych kandydatów na kandydata Koalicji Obywatelskiej. – Spokojna głowa, damy radę – odpowiedział krótko Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski o orędziu Andrzeja Dudy

Komentując orędzie Andrzeja Dudy w Sejmie szef MSZ powiedział, że „to wystąpienie pokazało, że Polsce potrzebny jest prezydent, który nie jest ideologicznie skłonny do wsadzania kija w szprychy rządowi, ale który będzie działał w interesie narodowym, a nie partyjnym”. – Uważam, że Donald Tusk byłby bardzo dobrym prezydentem. Bezpieczeństwo jest tematem tej kampanii, a w tej lidze któż, jak nie Donald Tusk, mógłby przekonać Polaków – stwierdził.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Donald Tusk zapowiedział, że „kandydatem KO będzie osoba, która przemawiała na ostatniej konwencji partyjnej”. Oprócz premiera byli to Rafał Trzaskowski, Adam Szłapka, Aleksandra Gajewska i Barbara Nowacka.

