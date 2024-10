Czy można przestać bać się śmierci? „Utrzymywanie więzi ze zmarłym jest możliwe”

Maria Puchalska, wiceprezeska zarządu Fundacji Instytut Dobrej Śmierci, edukatorka, absolwentka historii na Uniwersytecie Warszawskim, teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki teatru. Z Instytutem Dobrej Śmierci związała się w 2021 roku. Ukończyła kurs towarzyszenia osobom w żałobie, towarzyszenia osobom umierającym oraz tworzenia osobistych ceremonii pogrzebowych w duchu humanistycznym. Towarzyszyła swoim rodzicom na drodze umierania i prowadziła ceremonię pożegnania swojej mamy.

Paulina Socha-Jakubowska: Edukujesz o śmierci?

Maria Puchalska: Edukuję w obszarach umierania, żałoby i śmierci właśnie.

Kiedy słyszę „Instytut Dobrej Śmierci” zastanawiam się, o co chodzi z tył słowem „dobra” w nazwie?

Myślę, że ta nazwa jest bardzo „dobrym” wstępem, bo właśnie teraz możemy zacząć rozmawiać o tym, czy może być „dobra śmierć”, a jeśli tak, to jak wygląda.

Bardzo prawdopodobne, że padnie wiele odpowiedzi na takie pytanie. Dla jednych to może być śmierć w otoczeniu bliskich, dla innych to może być śmierć bez bólu, to może być śmierć poza świadomością, a dla jeszcze innych może być to śmierć w pełnej świadomości i w przygotowaniu na to, co nadchodzi.

Zobacz fragment odcinka:

Mówisz o ludziach którzy zbliżają się do tego momentu, czyli na przykład ciężko chorują? Czy mówisz też o nas wszystkich, o tym, że w zasadzie moglibyśmy się zastanawiać, jak chcielibyśmy żeby to wyglądało, tyle że zazwyczaj nie ma przestrzeni w naszym życiu na tego rodzaju myśli, rozmowy…

Przez to, że śmierć jest kulturowym tabu, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby rozmawiać o niej. Natomiast to jest temat jak każdy inny. Śmierć to naprawdę nieodzowna i nieunikniona część naszego życia, w związku z tym warto o niej rozmawiać.

Warto rozmawiać przed kryzysem, bo bardzo często zaczynamy o tym myśleć dopiero wtedy, kiedy zaczynamy chorować, ktoś bliski zaczyna chorować, ktoś zginął w wypadku.

Ale kiedy spróbujemy pomyśleć, czy porozmawiać o tym w luźnej atmosferze, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi rodzinami, to może się okazać, że w tym ostatecznym momencie będzie trochę mniej lęku.

To właśnie robi zdobywanie wiedzy, bo to jest bardzo konkretna wiedza.