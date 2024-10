Niemcy przekazały Polsce migrantów. Straż Graniczna ujawniła skalę

Od stycznia 2024 r. roku do końca września Niemcy przekazały Polsce 570 cudzoziemców, w większości Rosjan – podkreślił rzecznik Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Juźwiak, cytowany przez TVP World. Polskie Radio 24 podało, że rok wcześniej takich transferów było 900, a w 2022 r. ponad 600, głównie Gruzinów.

Polska przyjmie migrantów z Niemiec?

Interia podała, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych obawia się sytuacji, w której Niemcy w pełni wykorzystają procedury readmisji migrantów. W konsekwencji do naszego kraju mogłoby trafić ponad 40 tys. migrantów, których Polska musiała przyjąć.

Do sprawy odniósł się rzecznik polskiej dyplomacji. Paweł Wroński zapewnił w Polsat News, że MSZ nie bierze pod uwagę sytuacji, że uruchomione zostaną jednocześnie procedura dublińska i klasyczna readmisja. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnił, że resort nie dopuści do zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju i będzie jasno prezentował swoje stanowisko w sprawie nielegalnej migracji.

Rzecznik MSZ o migracji z Niemiec do Polski

Wroński zauważył jednak, że „Niemcy dokonały wyraźnego zwrotu w polityce migracyjnej. – Najpierw to było „herzlich willkommen”, a teraz to jest polityka „halt”. Niemcy ku zaskoczeniu swoich wszystkich sąsiadów, nie tylko Polski, wprowadziły kontrole na granicy. Naszym zdaniem, mówił to premier Donald Tusk, jest to związane m.in. z sytuacją polityczną w Niemczech – mówił rzecznik MSZ.

Wroński podsumował, że „popularność zdobywają ruchy polityczne mocno krytykujące politykę migracyjną”. – Natomiast my prowadzimy swoją politykę, jak widać jest polityką stanowcza, zarówno w obronach granic, jak i relacjach z naszymi sąsiadami – zakończył rzecznik polskiej dyplomacji.

