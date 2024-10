Klient Biedronki oburzony. Tak zachowały się kasjerki

Klient jednego ze sklepów Biedronka na Śląsku, zdenerwowany ogromną kolejką do jedynej działającej kasy, postanowił poprosić personel o pomoc. To, co zobaczył na zapleczu, zupełnie go zaskoczyło.

Jak donosi serwis o2.pl, pan Artur podczas wizyty w Biedronce zastał chaos na sklepowych alejkach. Nie tylko klienci z wózkami blokowali swobodne przejścia, ale również liczne palety z produktami pozostawały nierozpakowane. Największym problemem okazała się jednak tylko jedna czynna kasa, podczas gdy kolejka ciągnęła się przez cały sklep. Biedronka w ogniu krytyki. Klient ze Śląska nie krył oburzenia Pan Artur, nie chcąc stać bezczynnie, postanowił interweniować i poprosić o otwarcie dodatkowej kasy. Zdecydował się udać na zaplecze. Tam zastał pracownice pijące kawę. Jak opisał, został zignorowany i w nieprzyjemny sposób wyproszony z pomieszczenia. Czytelnik stanął więc z powrotem w kolejce. Jak przekazał, choć kasjer jedynego działającego stanowiska zadzwonił dzwonkiem, przez kolejne 15 minut, by wezwać pomoc, nikt się nie pojawił. To dodatkowo wzbudziło frustrację klientów. W rezultacie padały niecenzuralne słowa, a atmosfera w sklepie stała się napięta. Biedronka wyjaśnia Tego rodzaju sytuacje nie są odosobnione – podobne przypadki zdarzają się w różnych częściach kraju, co sugeruje, że może to być szerszy problem związany z zarządzaniem personelem i organizacją pracy. W odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy przedstawicielka sieci Biedronka, Monika Rychel, podkreśliła, że za otwieranie kas odpowiada kierownik zmiany, a decyzje o skierowaniu pracowników do obsługi klientów podejmowane są w zależności od aktualnych potrzeb. Sieć zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby kasy były otwierane zgodnie z panującym zapotrzebowaniem. Warto zauważyć, że podobne przypadki występują również w sklepach innych sieci. Najczęściej jedna kasa działa w sklepach, w których dostępny jest samoobsługowy system sprzedaży. Placówki te najczęściej zatrudniają mniejszą liczbę personelu, co przekłada się z kolei na kolejki przy tradycyjnych kasach. Czytaj też:

Biedronka rusza w Polskę. Ile można zarobić na start w sklepie i w magazynie?Czytaj też:

Nauczyła Polaków pić cappuccino. Dziś jest na liście najbogatszych