Matecki naciął Skarb Państwa na ogromną kwotę? Sprawa trafiła do prokuratury

Dariusz Matecki został w maju 2020 roku zatrudniony w Lasach Państwowych. Polityk sprawował funkcję specjalisty do spraw komunikacji w Zespole Komunikacji Społecznej w Wydziale Komunikacji Centrum Informacyjnego. W umowie zapisano, że ma on wykonywać swoją pracę w siedzibie w Warszawie.

Dariusz Matecki i jego praca w Lasach Państwowych

Po zmianie kierownictwa w Lasach Państwowych przeprowadzono audyt. Kontrola wykazała, że Dariusz Matecki nie wykonywał żadnej pracy w siedzibie CILP w Warszawie i żaden z pracowników nie był świadkiem przejawu jego jakiejkolwiek większej aktywności zawodowej.

– W ciągu 2,5 roku rzekomego świadczenia pracy pracownicy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych widzieli łącznie Dariusza Mateckiego pięć razy. W systemie poczty elektronicznej zalogował się osiem razy – powiedział wicedyrektor Lasów Państwowych Jerzy Fijas.

Jak się okazuje, po tym, jak wygasła umowa polityka z Centrum Informacyjnym, został on zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jak dowiadujemy się z informacji Lasów Państwowych, w tym przypadku również nie zauważono żadnej aktywności Dariusza Mateckiego na rzecz pracodawcy.

W związku z tym dyrekcja Lasów Państwowych postanowiła złożyć zawiadomienie do prokuratury, które dotyczy zawarcia umów o pracę i nierealizowania jej zapisów, otrzymywania nienależnego wynagrodzenia za pracę (w łącznej wysokości 179.810,83 zł), składek emerytalnych i rentowych, składek chorobowych i zdrowotnych (112.569,38 zł) oraz zaliczek na podatek dochodowy (28.342 zł), a tym samym doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości ponad 320 tys. zł.

Dariusz Matecki wylicza zasługi dla Lasów Państwowych



Dariusz Matecki nie poczuwa się do winy. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych postanowił wyliczyć swoje zasługi dla Lasów Państwowych. Dziesiątki zorganizowanych akcji, prowadzenie korespondencji z Metą w zakresie ujednolicenia prowadzenia polityki medialnej na Facebooku, stały kontakt z samorządowcami, tworzenie aktów prawnych itd. Dziesiątki dokumentów dostarczonych do organów kontroli, w tym wewnętrzna korespondencja i dokumenty ze zrealizowanych zadań – wymieniał.

Drugie zawiadomienie o przestępstwie w sprawie Dariusza Mateckiego wpłynęło do szczecińskiej prokuratury. Dotyczy okresu, w którym (od stycznia 2023 r.) pracował na stanowisku kierownika Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym.

