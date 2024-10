Macierewicz reaguje na raport. Wspomniał o „wielkim osiągnięciu”

– Istotą przestępstw, jakie popełnił pan Władysław Kosiniak-Kamysz i jego ludzie jest to, że badając i analizując materiały, nie zwrócili się w tej sprawie do Sądu Okręgowego w Poznaniu – powiedział Antoni Macierewicz, odnosząc się do prezentacji raportu Zespołu ds. oceny funkcjonowania „Podkomisji Smoleńskiej”. Zdaniem byłego szefa MON takie zastrzeżenie nie padło.

Antoni Macierewicz o raporcie ws. „Podkomisji Smoleńskiej”. Zaatakował kierownictwo MON

– 99 proc. wypowiedzi pana Kosiniaka-Kamysza, jak i jego przedstawicieli, opartych na bezprawnym i niekompetentnym posługiwaniu się naszymi dokumentami, dotyczy próby wyjaśnienia, że pan Władimir Putin jest niewinny, że zbrodnia smoleńska została dokonana przez polskich pilotów, że nie jest prawdą, że rzeczywiście samolot został wysadzony przez stronę rosyjską – taki jest cel ich działań, argumentacja – ocenił Macierewicz.

Zdaniem byłego przewodniczącego „Podkomisji Smoleńskiej” taki jest „cały wywód” ministra obrony narodowej i wiceszefa resortu Cezarego Tomczyka wraz z resztą zespołu, co jest „szokujące”. Macierewicz przekonywał, że fałszywie zrelacjonowano pracę relacji firmy NIAR. Dodał, że nie ma ostatecznego raportu, ale są projekty, które związane są analizą tej części ich badań, które dotyczyły pewnych hipotez.

Macierewicz o raporcie ws. „Podkomisji Smoleńskiej”. „Istotą jest ochrona Putina i polityki Tuska”

Polityk PiS stwierdził, że MON przedstawił „fałszerstwa”. – Istotą jest oszukanie społeczeństwa w sprawie zbrodni pana Putina. Istotą jest ochrona pana Putina oraz polityki pana Donalda Tuska. 99 proc. przekazów, które oni dzisiaj formułują, to są po prostu najnormalniej kłamstwa, dezinformacje, próby posługiwania się w sposób manipulacyjny naszymi tekstami, dyskusjami wewnętrznymi, naszymi sporami, które oczywiście były, różnymi ekspertyzami, które mają i nie mają sensu – mówił.

Według Macierewicza „każda z tych kwestii jest jednoznacznie przez komisję zanalizowana i ostatecznie rozstrzygnięta w zespole kompetentnym”. Były przewodniczący „Podkomisji Smoleńskiej” zakończył, że „zbadanie tego dramatu jest wielkim osiągnięciem”. Macierewicz podsumował, że członkowie jego podkomisji mieli świadomość, że będą „atakowani przez Donalda Tuska i ludzi, który realizują politykę rosyjsko-niemiecką”.

Czytaj też:

Sikorski ostro o Macierewiczu. „Każdy by siedział”Czytaj też:

Wpadka wiceszefa MON ws. Antoniego Macierewicza. Wpis został błyskawicznie usunięty