Szczegóły zarzutów dla Buddy. E-booki i przekręt na 60 mln

Budda i jego partnerka Aleksandra K. ps. „Grażynka” oraz osiem innymi zostało 14 października zatrzymanych na polecenie prokuratury przez funkcjonariuszy CBA i KAS. Onet podał, że Skarb Państwa miał stracić na działalność youtubera nawet 60 mln zł. Główny zarzut prokuratury dla Kamila L. to zaniżanie wpływów podatkowych ze sprzedawanych przez niego losów.

To przez to wpadł youtuber Kamil L. 60 mln zł oszustwa z tytułu samego podatku VAT



Youtuber zainteresowanie organów państwa zwrócił w lipcu 2024 r. Wszczęto kontrolę działalności Buddy, w szczególności organizowanych przez niego loterii. Przepustką do udziału w loterii zamiast zwykłych losów były e-booki sprzedawane na stronie wydawnictwa spółki specjalizującej się w wydawaniu elektronicznych książek autorstwa podobnych Kamilowi L. internetowych twórców.

To właśnie przez to w kłopoty wpadli youtuber oraz Adam U. i Tomasz Ch. Wszystko przez to, że e-booki są obłożone 5-proc. stawką VAT, a w przypadku zysków z loterii podatek wynosi 23 proc. Zyski Buddy mogły wynieść przez trzy lata nawet 400 mln zł. Kamil L. wraz ze swoją dziewczyną planował wyjechać turystycznie do Maroka, a stamtąd uciec do USA.

Budda i „Grażynka” planowali wyjechać za granicę. Prawnik youtubera zabrał głos

– To właśnie planowana ucieczka z kraju, zachodząca w związku z tym obawa matactwa, a także zagrożenie wysoką karą zdecydowały o tymczasowym aresztowaniu Kamila L. i czterech innych osób, którym przedstawione zostały zarzuty – skomentowała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z PK. Grupa youtubera miała wyprać 126 mln zł. Buddzie grozi do 20 lat. – Mój klient nie przyznaje się do winy. W jego imieniu złożyłem już zażalenie na tymczasowe aresztowanie – dodał prawnik Kamila L.

Prześwietlamy spółki organizatorów loterii Buddy. Oto biznesy Tomasza Ch. i Adama U.

