Platforma Obywatelska reaguje na zatrzymanie wicemarszałka Bartłomieja S. „Nie ma tolerancji dla korupcji"

Wicemarszałek województwa śląskiego Bartłomiej S. został zatrzymany w środę przez CBA. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Katowicach objęło dwa zarzuty korupcyjne. CBA wskazuje, że dotyczą one działalności samorządowej zarówno na stanowisku wicemarszałka, jak i wiceprezydenta Częstochowy. Sąd Rejonowy Katowice-Zachód przychylił się do wniosku prokuratury, decydując o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego dla Bartłomieja S.

Adwokat wicemarszałka, Jacek Kohler, po posiedzeniu aresztowym podkreślił, że jego klient nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Jak stwierdził mecenas Kohler, planowane jest złożenie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Bartłomiejowi S. grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast trzem innym osobom, które według śledczych miały wręczać mu łapówki, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Reakcja Platformy Obywatelskiej

Wojciech Król, poseł PO oraz wiceprzewodniczący zarządu regionu śląskiego partii, poinformował, że w związku z sytuacją Bartłomiej S. został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej.

„Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie sądowe” – wyjaśnił poseł Król, zaznaczając, że decyzja o zawieszeniu wynika z konieczności zapewnienia transparentności działań i unikania sytuacji mogących szkodzić wizerunkowi partii. Członkowie PO przyznają jednak, że zatrzymanie Bartłomieja S. było dla nich zaskoczeniem. Pomimo wielu lat pracy samorządowej Bartłomieja S., jego współpracownicy powstrzymują się od publicznego komentowania sprawy, co dodatkowo budzi medialne zainteresowanie.

Platforma Obywatelska nie pierwszy raz zmaga się z oskarżeniami wobec swoich członków. Jak wskazuje jeden z czołowych polityków partii, nieoficjalnie cytowany w mediach, „nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek tolerowanie działań korupcyjnych”. Platforma w przeszłości stosowała podobne kroki wobec swoich członków, dbając o zachowanie odpowiednich standardów etycznych.

Przebieg kariery Bartłomieja S.

Bartłomiej S. to doświadczony polityk i samorządowiec. Przed wyborem na wicemarszałka województwa był wiceprezydentem Częstochowy, radnym miejskim oraz wiceprzewodniczącym tamtejszej Rady Miasta. Pracował także jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wiceprezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W ostatnich wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego z list Koalicji Obywatelskiej (KO). Po utworzeniu nowego zarządu województwa, popartego przez większość radnych z KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, objął funkcję wicemarszałka.

Planowana sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Rezygnacja Bartłomieja S. z funkcji wicemarszałka otworzyła drogę do planowanej specjalnej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Oczekuje się, że spotkanie, podczas którego omówiona zostanie kwestia następstwa na tym stanowisku, odbędzie się 4 listopada.

Czytaj też:

Politycy oceniają orędzie prezydenta. „Agresywne”, „farbowany lis”, „niczym ksiądz z ambony”Czytaj też:

Wicemarszałek z PO zatrzymany. Agenci CBA weszli do jego domu