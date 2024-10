„Wieczne chemikalia". Są miażdżące dane Eurostatu. Polacy się boją

Szkodliwe substancje chemiczne, tzw. endokrynnie czynne (EDC), są wszechobecne w naszym codziennym otoczeniu – od odzieży, przez kosmetyki, po opakowania żywności. Ich obecność zwiększa ryzyko rozwoju poważnych schorzeń, w tym nowotworów i chorób metabolicznych.

Wzrost świadomości i obawy związane z chemikaliami

Raport UOKiK wskazuje, że w niektórych produktach normy dotyczące zawartości chemikaliów mogą być przekroczone nawet kilkaset razy. Szacuje się, że aż 73% chemikaliów stosowanych w przemyśle UE może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Wyniki tych raportów przekładają się na ocenę Polaków w tej sprawie.

Zgodnie z danymi Eurobarometru, 25% ankietowanych zdecydowanie zgadza się, a 57% raczej zgadza się ze stwierdzeniem: „Martwię się wpływem szkodliwych chemikaliów w produktach codziennego użytku na swoje zdrowie”.

Te same badania podają, że 27% zdecydowanie niepokoi się, a 60% raczej niepokoi się potencjalnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na PFAS, czyli tzw. wieczne chemikalia. Trzeba zaznaczyć, że są to wyjątkowo trwałe i powszechnie stosowane związki chemiczne, które mogą obniżać odporność, wpływać na gospodarkę hormonalną, a nawet przyczyniać się do powstawania nowotworów.

– Tysiące substancji używanych m.in. do produkcji tworzyw sztucznych, farb, detergentów, ubrań, mebli, kosmetyków czy leków, może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie – mówi dr n. med. Aleksandra Rutkowska, biotechnolog, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego oraz prezes startupu DetoxED (detoxed.pl).

– Spotykamy się z nimi na co dzień – są niewidoczne, a jednocześnie niezwykle szkodliwe. Mają zdolność przenikania do krwioobiegu podczas kontaktu ubrań i kosmetyków z naszą skórą, spożywania wody lub żywności czy wdychania kurzu domowego.

Groźne chemikalia w każdym domu

– Nasz układ hormonalny jest zaangażowany w wiele ważnych procesów w organizmie, a EDC, zaburzając jego działanie, mogą powodować różne problemy zdrowotne. Narażenie na te substancje wpływa na zdrowie reprodukcyjne, rozwój otyłości, cukrzycy, czy nawet nowotworów – wyjaśnia lek. Olga Wdowiczak, specjalistka ds. zdrowia środowiskowego w HEAL Polska, organizacji, która od lat walczy o zaostrzenie przepisów dotyczących szkodliwych chemikaliów na poziomie unijnym i krajowym.

– Jedną z grup szczególnie wrażliwych na negatywne działanie EDC są dzieci. Toksyczne substancje mogą zaburzać ich prawidłowy rozwój oraz prowadzić do chorób, które ujawnią się na późniejszym etapie życia – dodaje Wdowiczak.

Specjaliści HEAL Polska zauważają, że istnieją proste sposoby, które pomogą zabezpieczyć się przed ekspozycją na szkodliwe chemikalia. Zebrano je w listę dziesięciu zaleceń i wskazówek, które przedstawiono w postaci infografiki.

twitter

Szkodliwe chemikalia. Jak się chronić?

Na podstawie zaleceń HEAL możemy:

Wymieniać patelnie z uszkodzonymi powłokami nieprzywierającymi, ponieważ uszkodzone powłoki mogą uwalniać szkodliwe substancje.

Unikać sztucznych zapachów i odświeżaczy powietrza, które mogą zawierać lotne związki organiczne (LZO), szkodliwe dla zdrowia.

Regularnie usuwać kurz – najlepiej za pomocą wilgotnej ściereczki wielokrotnego użytku, co zmniejsza narażenie na EDC zawarte w kurzu.

Wybierać odzież bez oznaczeń typu „antyzapachowa” lub „antybakteryjna”, która może zawierać nanocząsteczki srebra.

Ograniczać stosowanie kosmetyków, szczególnie podczas ciąży, aby chronić rozwijające się dziecko przed potencjalnym działaniem toksycznych substancji.

Stosować naturalne środki czystości – detergenty na bazie roślin lub własnoręcznie przygotowane roztwory.

Unikać plastikowych opakowań żywności – szczególnie tych zawierających bisfenol A (BPA) i ftalany, które mogą migrować do pożywienia.

Wybierać produkty kosmetyczne i higieniczne o prostym składzie, co zmniejsza ryzyko narażenia na szkodliwe substancje.

Zwracać uwagę na skład produktów do pielęgnacji dzieci, które są szczególnie narażone na działanie EDC.

Kupować rośliny doniczkowe, takie jak skrzydłokwiat, które pomagają filtrować zanieczyszczenia powietrza wewnątrz domu.

Zmniejszenie narażenia – czy to wystarczy?

Jak zauważają eksperci, ochrona przed EDC nie może ograniczać się wyłącznie do działań jednostkowych, takich jak eliminacja konkretnych produktów. Kluczowe jest wprowadzenie spójnych regulacji na poziomie krajowym i unijnym.

Działania systemowe i indywidualne mogą być połączone, by skutecznie zmniejszyć nasze narażenie na szkodliwe substancje chemiczne. Pełna wersja infografiki HEAL, zawierająca szczegółowe informacje i porady, jest dostępna na stronie internetowej organizacji.