1 listopada to ważne święto w kalendarzu, a dla katolików jedno z ważniejszych w roku liturgicznym. Tego dnia udają się na cmentarze, by pomodlić się za zmarłych. Kościół Katolicki tego dnia wspomina świętych i przypomina katolikom, że każdy może zostać zbawiony.

Czy 1 listopada to święto nakazane?

1 listopada to w Kościele Katolickim jedno z dziewięciu świąt nakazanych. To oznacza, że wierni mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej. We Wszystkich Świętych mają one szczególnie uroczysty chatakter, nierzadko odbywają się na cmentarzach i są połączone z procesjami.

Czy 1 listopada obowiązuje post?

We Wszystkich Świętych nie obowiązuje post. To oznacza, że tego dnia można spożywać pokarmy mięsne, nie trzeba zachowywać wstrzemięźliwości. Należy jednak uczestniczyć w mszy świętej, przystąpić do komunii.

Czy 1 listopada mamy wolne?

1 listopada to dzień świąteczny, wolny od pracy. Tego dnia zakłady pracy są zamknięte, podobnie jak urzędy i instytucje. Wolne mają również szkoły i przedszkola, a także unwiersytety. W tym roku 1 listopada przypada w piątek, dlatego możemy cieszyć się długim weekendem.

Czy 1 listopada kina są otwarte?