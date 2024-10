Ujawnili, co Tusk powiedział poza kamerami. „Nikt nie zapytał"

Po zakończeniu konferencji rozczarowany Tusk zwrócił uwagę, że nie padły pytania w tej sprawie, co wychwyciły mikrofony. „Nikt nie zapytał o Wigilię” — powiedział do Agnieszki Rucińskiej, podsekretarza stanu w Kancelarii Premiera, o czym poinformował Onet.pl.

Donald Tusk o propozycji Lewicy. Premier stawia sprawę jasno

Lewica oficjalnie przedstawiła swój projekt nowelizacji ustawy w piątek, 25 października. Jak wyjaśniła ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jeśli projekt zostanie szybko poddany procedowaniu, możliwe jest, że Wigilia już w tym roku będzie dniem wolnym.

Według ministry uzyskanie dodatkowego dnia wolnego ułatwiłoby Polakom przygotowania do świąt, szczególnie w kontekście tradycyjnych spotkań rodzinnych, które mają głębokie znaczenie kulturowe.

Reakcje koalicji rządzącej

Propozycja spotkała się z różnorodnymi opiniami w obozie rządzącym, wywołując zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje. Podczas gdy PSL oraz prezydent Andrzej Duda wyrazili poparcie dla wolnej Wigilii, koalicjanci z Polski 2050 wyrazili sceptycyzm wobec tego pomysłu.

Poseł Ryszard Petru z Polski 2050 na portalu X podkreślił, że każdy dodatkowy dzień wolny wiąże się z kosztami dla gospodarki. "Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę około 6 miliardów złotych. Jeśli Wigilia miałaby być dniem wolnym, to kosztem innego święta w roku, tak aby liczba dni wolnych, których mamy 13, nie zmieniła się" — napisał Petru, podkreślając konieczność utrzymania równowagi między dniami wolnymi a efektywnością gospodarczą.

Z podobną opinią zgodził się Sławomir Ćwik, również związany z Polską 2050. Na jednym z portali społecznościowych zaznaczył, że „siła państwa i dobrobyt obywateli bierze się z pracy, a nie z kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy”.

Dodał też w kolejnym poście:

„Poza wolną wigilią zróbmy jeszcze: 1) 4-dniowy tydzień pracy, 2) wolny Wielki Piątek, 3) wolne 2 maja w Dzień Flagi, bo to i tak długi weekend, 4) Zielone Świątki, 5) 4 czerwca, 6) Sylwestra, bo się trzeba przygotować i co to za praca. Jakie jeszcze macie propozycje?

Argumenty zwolenników wolnej Wigilii

Przeciwne zdanie wyraził m.in. minister rolnictwa Czesław Siekierski z PSL, który w rozmowie z RMF FM przyznał, że jest za ustanowieniem Wigilii dniem wolnym. „Jest problem, jeśli chodzi o sprawy budżetowe, bo to także dodatkowe obciążenie budżetu, ale to by znacznie ułatwiło życie nam wszystkim, jeśli chodzi o przygotowanie do tego ważnego święta. Wszystko jest do pogodzenia” — powiedział Siekierski.

W jego opinii dzień wolny na Wigilię miałby znaczący wpływ na komfort rodzin, zwłaszcza w kontekście przygotowań do jednego z najważniejszych świąt w Polsce.

Dodatkowo pozytywne stanowisko wyraził również prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że idea uczynienia Wigilii dniem wolnym jest bliska jego wartościom i szanuje polskie tradycje. „Wigilia to dzień szczególny dla większości Polaków, i uważam, że wprowadzenie takiego dnia wolnego jest zasadne. To czas dla rodziny i refleksji”, miał powiedzieć w jednym z wywiadów.

Znaczenie społeczne nowelizacji

Wprowadzenie Wigilii jako dnia wolnego mogłoby znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Polacy spędzają ten dzień, zwłaszcza że tradycja świąt Bożego Narodzenia w Polsce odgrywa istotną rolę w budowaniu wspólnoty rodzinnej i duchowej. Badania przeprowadzone przez CBOS w 2022 roku wskazują, że ponad 80% Polaków deklaruje obchodzenie Wigilii i traktuje ten dzień jako okazję do wspólnych spotkań rodzinnych.

